Партнеры до сих пор не согласовывают предоставление Украине танков: в чем самые большие проблемы

Международные партнеры продолжают предоставлять Украине необходимое вооружение. Однако страны Запада не спешат с передачей Киеву танков западного образца.

Одной из причин этого является отсутствие в Украине соответствующей логистики и возможностей для ремонта западных танков. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

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По его словам, танки – это техника, достаточно сложная в производстве и обслуживании.

По сложности танк можно поставить на уровень самолета. Танк никогда не работает сам. За ним следует еще целое "поезд" техники – и ремонтная мастерская, и многоцелевой бронетранспортер, который нужен, чтобы вытаскивать танк,

– сказал военный эксперт.

Почему танки Abrams и Leopard 2 сейчас не актуальны для ВСУ

Как отметил Свитан, Украина просила у Запада танки Abrams и Leopard 2. Однако эта техника не очень актуальна для ВСУ из-за вероятного изменения погодных условий.

Танки Abrams и Leopard 2 – тяжелые танки. Вес некоторых позиций танков Leopard достигает 60 – 66 тонн. Эти тяжелые машины, которые во время непогоды могут погружаться в наших почвах,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Что больше всего нужно Украине

По его словам, сейчас для Украины важнейшей является легкая бронированная техника, которую и предоставляют западные партнеры.

Танки необходимы летом и, возможно, уже зимой. На замерзшей почве такие танки смогут работать,

– сказал военный эксперт.

Свитан добавил, что западные партнеры не согласовывают передачу Украине именно западных образцов танков. Вместо этого передают советские образцы Т-72.

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"Это 40-тонные машины, которые могут работать в наших погодных условиях осенне-зимнего периода", – заметил военный эксперт.

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