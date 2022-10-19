Однією з причин цього є відсутність в Україні відповідної логістики та можливостей для ремонту західних танків. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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За його словами, танки – це техніка, доволі складна у виробництві та обслуговуванні.

За складністю танк можна поставити на рівень літака. Танк ніколи не працює сам. За ним йде ще цілий "потяг" техніки – і ремонтна майстерня, і багатоцільовий бронетранспортер, який потрібен, щоб витягувати танк,

– сказав військовий експерт.

Чому танки Abrams та Leopard 2 зараз не актуальні для ЗСУ

Як зазначив Світан, Україна просила у Заходу танки Abrams та Leopard 2. Однак наразі ця техніка не дуже актуальна для ЗСУ через ймовірну зміну погодних умов.

Танки Abrams та Leopard 2 – це важкі танки. Вага деяких позицій танків Leopard сягає 60 – 66 тонн. Ці важкі машини, які під час негоди можуть загрузати в наших ґрунтах,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Що найбільше потрібно Україні

За його словами, зараз для України найважливішою є легка броньована техніка, яку й надають західні партнери.

Танки необхідні влітку та, можливо, вже взимку. На замерзлому ґрунті такі танки зможуть працювати,

– сказав військовий експерт.

Світан додав, що західні партнери не погоджують передачу Україні саме західних зразків танків. Натомість передають радянські зразки Т-72.

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"Це 40-тонні машини, які можуть працювати у наших погодних умовах осінньо-зимового періоду", – зауважив військовий експерт.

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