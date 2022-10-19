Однією з причин цього є відсутність в Україні відповідної логістики та можливостей для ремонту західних танків. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
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За його словами, танки – це техніка, доволі складна у виробництві та обслуговуванні.
За складністю танк можна поставити на рівень літака. Танк ніколи не працює сам. За ним йде ще цілий "потяг" техніки – і ремонтна майстерня, і багатоцільовий бронетранспортер, який потрібен, щоб витягувати танк,
– сказав військовий експерт.
Чому танки Abrams та Leopard 2 зараз не актуальні для ЗСУ
Як зазначив Світан, Україна просила у Заходу танки Abrams та Leopard 2. Однак наразі ця техніка не дуже актуальна для ЗСУ через ймовірну зміну погодних умов.
Танки Abrams та Leopard 2 – це важкі танки. Вага деяких позицій танків Leopard сягає 60 – 66 тонн. Ці важкі машини, які під час негоди можуть загрузати в наших ґрунтах,
– сказав полковник запасу ЗСУ.
Що найбільше потрібно Україні
За його словами, зараз для України найважливішою є легка броньована техніка, яку й надають західні партнери.
Танки необхідні влітку та, можливо, вже взимку. На замерзлому ґрунті такі танки зможуть працювати,
– сказав військовий експерт.
Світан додав, що західні партнери не погоджують передачу Україні саме західних зразків танків. Натомість передають радянські зразки Т-72.
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"Це 40-тонні машини, які можуть працювати у наших погодних умовах осінньо-зимового періоду", – зауважив військовий експерт.
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Як Захід підтримує Україну: останні новини
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає системи для боротьби з дронами. Мовиться про сотні станцій активних перешкод.
- Нідерланди пообіцяли передати Україні зенітні ракети на суму 15 мільйонів євро. Окрім того, Україні нададуть системи ППО, самохідні установки та іншу військову техніку.
- Натомість в Ізраїлі заявили, що не надаватимуть зброю Україні. Втім, вони продовжать постачати медичну та гуманітарну допомогу.