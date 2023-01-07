Тактика тысячи малых порезов: почему Запад постепенно усиливает санкции против России

Что касается санкций против России, то у Европы иногда есть проблемы с политической волей. Ведь очень часто определенные подсанкционные товары оказываются как в России, так и в Иране.

Об этом в эфире 24 канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он отметил, что пути, чтобы обойти санкции, все же есть.

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По его словам, Турция считает, что она станет газовым хабом. Это будет означать, что Россия будет дешево продавать ей газ.

Плюс Турция будет аккумулировать газ из других источников, а дальше уже будет продавать Европе. Однако Европа не очень сильно нуждается в этом газе. Когда Турция это поймет, сразу откажет России в дальнейшем глубоком сотрудничестве,

– объяснил Иван Усс.

Он добавил, что Турция не захочет терять средства, ведь ей сейчас не до этого, учитывая экономику.

Иван Усс сообщил, что также Индия увеличила закупку водорода из России, который хочет перепродавать. Когда рынки будут переполнены, она также не будет сотрудничать.

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Санкционная политика против России

Эксперт объяснил, что теория санкционной политики состоит в том, что всегда что-то должно оставаться, чтобы постоянно наращивать. Нельзя задействовать сразу все санкции и ждать, когда они наконец-то дожмут страну. Она ведь постоянно адаптируется к ним.

"Сейчас уже 9 пакетов санкций и надеюсь, что 10 уже будет в течение января – февраля этого года. Все эти санкции – тактика сотен или тысяч малых порезов", – отметил Усс.

Возможно, они не приводят к тому, что Россия мгновенно останавливается. По крайней мере, они дают намек тем бизнесменам, которые все еще планируют заработать денег на России, с этой экономикой – ничего не будет. Будущего у этой страны не будет,

– рассказал Иван Усс

Он отметил, когда сама Россия заявляет о том, что будет производить автомобили моделей 1980 годов, – это фактически намек на то, что они возвращаются в Советский Союз, о котором рассказывали.

"Сейчас будем смотреть, как они (россияне – 24 канал) выдержат этот год. Ведь еще есть проблема, насколько их новые партнеры захотят с ними иметь более тесные отношения. Ведь у Китая есть свои проблемы, а в Турции инфляция большая. Частично из-за этих проблем они еще сотрудничают, ведь думают, что могут на России заработать", – сообщил эксперт.