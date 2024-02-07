После освобождения городов могут проводиться смежные мероприятия, с которыми пресс-служба не ознакомлена, и важно обеспечить стабильность территории перед посещением журналистов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" капитан ВСУ Илья Евлаш.

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В чем опасность для журналистов

Евлаш объяснил, что роль прессы на освобожденных территориях выполняют военные пресс-службы, поскольку журналистам не всегда безопасно входить в деоккупированный город из-за сложных оперативных условий. Он отметил, что военные пресс-службы могут выполнять эту роль, пока оперативная ситуация не позволяет привести журналистов в город.

Руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица" также высказал мнение, что военные могли бы впустить ограниченное количество журналистов в освобожденный город, но подметил, что такой выбор может вызвать обвинения в избирательности.

Военная коммуникация – очень уникальный вид коммуникации, особенно в условиях реальных боевых действий такой интенсивности. Когда освобождается город, мы не можем туда запустить всех, а это 2 – 3 сотни журналистов. Туда заходят войска, там надо закрепиться, провести зачистку. Одного – двух (журналистов – ред.) мы еще можем взять, но что тогда скажут другие?,

– сказал Евлаш.

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