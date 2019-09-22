Почему активисты начали блокировать вагоны с российским углем на Львовщине: интересная деталь

Вагоны с углем, которые активисты блокируют с начала сентября вблизи шахтерского городка Сосновка на Львовщине, пришли сюда из России и даже имеют логотипы РЖД ("Российские железные дороги"). А все деньги от его реализации должны пойти в карман соратницы Медведчука и представительницы "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской. Вполне вероятно, что получит выгоду и сама кум Путина.

Как рассказал во время включения с акции по блокированию первый командир батальона "Донбасс", активисты блокировали этот уголь в течение 21 дня и обращались в областной совет с требованием запретить ввоз российского угля. Также приливает масла в огонь тот факт, что тот же самый уголь добывают в Украине.

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"Местные активисты считают, если нас заставляют покупать российский уголь, то так они убивают наше будущее, угольную отрасль, украинскую энергетическую безопасность – как можно на 6 году войны покупать уголь у страны-агрессора", – подчеркивает Семенченко.

Всего из Москвы прибыли 150 вагонов с углем, а должно быть более 1 тысячи. По словам Семенченко, это российский уголь идет на Червоноградскую обогатительную фабрику, лишь 37% которой принадлежит государству, а остальные – Наталье Королевской, народной избраннице от политсилы Медведчука "Опоплатформа – За жизнь". Также нардеп VIII созыва намекнул, что девиденты с этого может получить и кум Путина, поскольку надо же за как-то финансировать телеканалы, которыми он владеет.

Ранее активисты в комментарии 24 каналу рассказывали, что директор обогатительного предприятия, куда едут вагоны, не скрывает, что этот уголь имеет российское происхождение. Но, чтобы пикетчики закрыли на это глаза, предлагал им сделку.

Сейчас этот уголь отправили на экспертизу в Киев, которая собственно и должна установить его происхождение. После этого от властей уже и можно будет ожидать определенных шагов.

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Почему сегодня нельзя запретить ввоз в Украину уголь из России

Глава Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский рассказал, законных оснований для того, что не допускать российский уголь на территорию Украины нет. Под санкции попадает только уголь с оккупированных территорий, а именно антрацит. Если же этот уголь не является антрацитом, тогда возникает нравственная дилемма – с одной стороны Украина воюет с Россией, а с другой – Украине нужен уголь для потребления.