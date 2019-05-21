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      Почему активисты призывают Зеленского отказаться от роспуска Рады

      319 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / 24 канал

      Решение о роспуске украинского парламента является неконституционным. Все потому, что 27 мая – последний день, когда полномочия Рады можно прекратить, однако из-за выхода "Народного фронта" из коалиции и ее развала, роспуск парламента осуществлять нельзя.

      Так, до 16 июня Верховная Рада Украины имеет время для формирования нового парламентского большинства. Впоследствии у президента вроде бы появится конституционное основание для прекращения полномочий парламента после 16 июня при условии несоздания коалиции. Правда, такое основание нельзя будет реализовать по причине ограничения права роспуска парламента за 6 месяцев до завершения срока его полномочий.

      Читайте также: Можно ли обжаловать указ президента о роспуске Рады и отменить его

      Об этом информируют активисты общественной организации "Реанимационный пакет реформ". Именно поэтому они призывают Зеленского отказаться от решения о роспуске Рады.

      Отметим, что о таком намерении президент Зеленский сообщил во время своей инаугурационной речи 20 мая. Он дал нардепам срок в 2 месяца, за который призвал их принять законы о выборах, об отмене депутатской неприкосновенности и о незаконном обогащении. Далее он сказал: "Я распускаю Раду". 21 мая должно состояться его совместное заседание с председателями фракций парламента.


      Почему Раду нельзя распустить: инфографика

      По словам активистов из РПР, если Зеленский все же издаст соответствующий указ о роспуске Рады, нардепы должны безотлагательно поставить вопрос конституционности документа перед Конституционным Судом Украины.

      В свою очередь, в ЦИК 20 мая заявили, что если президент обнародует указ, ни один суд уже не сможет остановить избирательный процесс.

      Что известно о "Реанимационном пакете реформ"?
      Это – крупнейшая в Украине коалиция общественных организаций и экспертов, которые совместно действуют ради разработки и внедрения необходимых для страны реформ. РПР объединяет 84 общественные организации и более 300 экспертов, сотрудничающих в 21 профильной группе. Проект был начат в феврале 2014 года, после переломных событий на Майдане Независимости в Киеве.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Роспуск Рады Владимир Зеленский Конституционный суд Верховная Рада
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