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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Чому активісти закликають Зеленського відмовитися від розпуску Ради

      1859 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Рішення про розпуск українського парламенту є неконституційним. Все тому, що 27 травня – останній день, коли повноваження Ради можна припинити, проте через вихід "Народного фронту" з коаліції і її розпад, розпуск парламенту здійснювати не можна.

      Так, до 16 червня Верховна Рада України має час для формування нової парламентської більшості. Згодом у президента начебто з’явиться конституційна підстава для припинення повноважень парламенту після 16 червня за умови нестворення коаліції. Щоправда, таку підставу не можна буде реалізувати через обмеження права розпуску парламенту за 6 місяців до завершення строку його повноважень.

      Читайте також: Чи можна оскаржити указ президента про розпуск Ради та скасувати його

      Про це інформують активісти громадської організації "Реанімаційний пакет реформ". Саме тому вони закликають Зеленського відмовитися від рішення про розпуск Ради.

      Зазначимо, що про такий намір президент Зеленський повідомив під час своєї інавгураційної промови 20 травня. Він дав нардепам термін у 2 місяці, за який закликав їх прийняти закони про вибори, про скасування депутатської недоторканості і про незаконне збагачення. Далі він сказав: "Я розпускаю Раду". 21 травня має відбутися його спільне засідання з головами фракцій парламенту.


      Чому Раду не можна розпустити: інфографіка

      За словами активістів із РПР, якщо Зеленський все ж видасть відповідний указ про розпуск Ради, нардепи мають невідкладно поставити питання конституційності документу перед Конституційним Судом України.

      Своєю чергою, у ЦВК 20 травня заявили, що якщо президент оприлюднить указ, жоден суд вже не зможе зупинити виборчий процес.

      Що відомо про "Реанімаційний пакет реформ"? Це – найбільша в Україні коаліція громадських організацій та експертів, які спільно діють заради розробки й впровадження необхідних для країни реформ. РПР об'єднує 84 громадські організації та понад 300 експертів, які співпрацюють у 21 профільній групі. Проект був започаткований у лютому 2014 року, після переломних подій на Майдані Незалежності в Києві.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Розпуск Ради Володимир Зеленський Верховна Рада Конституційний суд
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