Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории

Скандалы вокруг Института сердца, который возглавляет Борис Тодуров, не утихают. Действительно ли бесплатные операции там стоят десятки тысяч гривен, чем завершится противостояние директора ведомства и команды Минздрава – исследовали журналисты 24 канала.

Киевляне Ашот Караханов и Виталий Остролуцкий – пациенты Института сердца. Обе семьи имеют серьезные претензии к организации, в которую они обращались не просто за помощью, а за спасением жизни.

Роковая история, связанная с Институтом сердца

Так, Ашот Караханов нуждался в операции-стентировании – имплантации стентов для восстановления кровотока в сердце.

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К 2016 году мужчина перенес два инфаркта. В любой момент мог произойти и третий. Кардиологи в один голос направляли Ашота на операцию и уверяли – без стентирования его дни сочтены. Директор медучреждения сказал тогда, что они поздно обратились. "Когда человек получает инфаркт, сразу надо пойти в Институт сердца, тогда они бесплатно будут делать операцию", – вспоминает его жена Наира.

Что такое инфаркт?Это одна из форм ишемической болезни сердца (ИБС). ИБС называется нарушение кровотока в сердечных артериях, в результате которого клетки миокарда недополучают или вообще не получают кислорода. Во втором случае из-за отсутствия кислорода определенные участки сердечной мышцы начинают отмирать.

В Институте сердца ответили, что на бесплатную операцию он мог рассчитывать только в первые часы после инфаркта, а плановые вмешательства, якобы, программой "Стоп инфаркт" предусмотрены не были. Но за несколько месяцев сердце Ашота снова дало сбой. Третий инфаркт произошел в апреле 2017 года.

"Когда муж сказал, что хочет поехать в Институт сердца, то работница скорой помощи дала понять, что это невозможно. Мол, если у тебя нет денег, нет смысла туда ехать", – сказала жена Ашота.

Он тогда закрыл глаза, положил голову на меня, а потом ноги подкосились. Я его держала вот так и тут подъехала скорая, посмотрела, сделала укол и все, сказали, что он умер,

– рассказывает мать Ашота.

Журналисты поинтересовались программой "Стоп инфаркт" и операциями стентирования у Бориса Тодурова. Известный кардиохирург в деталях рассказал стоимость операции. Говорит, бесплатного в нашей стране давно уже ничего нет.

Но вместе с тем мы получили от господина Тодурова подтверждение – для киевлян стентирование проводится бесплатно, поскольку Министерство и именно город Киев поставляют в Институт сердца стенты и расходные материалы. Впоследствии журналистам официально подтвердили эту информацию и в Минздраве, и в КГГА.



Бориса Тодурова, кстати, переизбрали руководителем Института сердца

От встречи с женой Ашота Борис Тодуров отказался и добавил, не госпитализировать пациентов – имеют право, ведь "Институт сердца – не резиновый". Однако в Министерстве говорят обратное – даже при отсутствии места, клиника не имеет права выгонять пациента на улицу. Нужно связаться с другим заведением, где его смогут принять.

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Это история, в которой мы имеем слова врача против слов пациентов. У нас нет возможности истребовать видео с камер наблюдения. Так же мать Ашота не фиксировала то, что с ними происходило на телефон или диктофон. То есть доказать вину врачей здесь нереально.

Скандальная история с ненужными операциями в Институте сердца

В следующей истории слова пациента подтверждаются документально. Виталию Остролуцкому в Институте сердца сделали две операции и в помощи не отказывали. Виталия быстро госпитализировали и не теряя времени прооперировали. Но улучшения после операции не произошло. Вскоре его на скорой привезли в Институт сердца, снова диагноз – инфаркт. Тогда медики выставили счет за стенты в 68 тысяч гривен.

Тогда говорили снова давайте деньги, потому что надо два стента с покрытием при диабете. Это 68 тысяч гривен стоило. Это идет запудривание мозгов, что ты не можешь понять, честно говоря, что происходит,

– говорит Виталий.

Родные Виталия перечислили деньги на реквизиты компании "Медикор". По документам, они купили стенты xience, но программа "Стоп инфаркт" не предусматривала никаких оплат со стороны пациентов.



Пациент Института сердца Виталий Остролуцкий

Результаты медицинского обследования не просто стали шоком для самого Виталия, они стали основой для открытия уголовного производства. Клинико-экспертная комиссия установила, что обе операции Виталию Остролуцкому в Институте сердца вообще провели без должных на то показаний. Такие сложные и небесплатные.

Со времени последнего судебного заседания по делу Виталия прошло больше года. Окончательного решения пока нет. По ходатайству Института сердца назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Такая же ситуация и по уголовному производству. Поэтому проведение экспертиз сейчас является причиной затягивания процесса.

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Чтобы поставить точку в этой истории журналисты обратились в министерство здравоохранения. Ведь именно им подчиняется Институт сердца. И если врач проводит операцию "без надлежащих на это показаний", то за это действительно есть ответственность. Но вот какая именно ответственность – определит суд и правоохранительные органы.