Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России

Россияне считают победу во второй чеченской войне одним из главных достижений Владимира Путина. Но порой кажется, что это не Россия победила Чечню, а наоборот – Чечня победила Россию.

Два года назад в Питере власти решили назвать один из мостов именем Ахмата Кадырова. А горожане выступили против.

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Формально, у Санкт-Петербурга не должно быть ни единой причины, чтобы протестовать против моста Ахмата Кадырова. Уж коли Чечня – часть России, а Кадыров – тот человек, который помог ее вернуть, то почему его имени не должно быть в российских топонимах? Напротив, он там быть обязан. А может в том и проблема, что Чечня – это не совсем Россия?



Ахмат Кадыров

По сути, Москва весьма условно может считаться "победителем" во второй чеченской. Потому что вся логика взаимоотношения федерального центра с некогда мятежной провинцией наводит на мысль, что это Грозный победил Россию, а никак не наоборот.

Территория республики – это настоящее порто-франко в рамках Российской Федерации. На ее границах заканчиваются полномочия даже всесильных спецслужб. Они обязаны согласовывать свои действия с Рамзаном Кадыровым. Тем самым, в подчинении которого фактически есть свои собственные вооруженные силы. Да, формально они подчиняются российским силовым структурам, но реально их лояльность замыкается на самом Рамзане Ахматовиче, который ощущает себя единоличным и полновластным правителем Чечни.

Причем, особость республики ощущается далеко за ее границами. В любой российской глубинке чеченская диаспора является той силой, которая может позволить себе не оглядываться на правоохранителей. Чеченские диаспоры никому не подотчетны. Любой, кто решит конфликтовать с ними в Саратове, Хабаровске или Пензе, обречен проиграть. Они сильны не только родоплеменным характером взаимоотношений – они сильны еще и абсолютной уверенностью в том, что силовая вертикаль будет прогибаться под их требованиями, какими бы те ни были.

По сути, современная Чечня – это государство в государстве. Отдельный правовой анклав на территории России, который сохраняет видимость лояльности. При этом лояльность эта – персональная. И как сложится судьба Рамзана Кадырова в тот момент, когда Владимир Путин перестанет быть президентом РФ – никто не знает. Равно как никто и не может сказать наверняка, как сложится судьба самой Чечни, после смены власти в РФ.



Рамзан Кадыров

В самой России просто боятся называть вещи своими именами. Не хотят говорить вслух о том, что в судьбе Чечни никакой точки не поставлено. Что многомиллионные бесконтрольные дотации республике слишком уж напоминают выплату контрибуции. Что Чечню с Россией связывает только лишь два столетия беспрерывной войны.

Реальность в том, что Россия – это страна, которая не договорилась даже о собственном прошлом и настоящем. Пропагандистская война с западом просто прикрыла реальные противоречия. Но они никуда не делись.

Мы слишком часто привыкли слышать от России поучения о том, где заканчивается Украина. Но рано или поздно мы станем свидетелями другой дискуссии. Например, о том, где заканчивается Россия. И о том, что такое Россия вообще.