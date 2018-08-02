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Почему депутата Новинского стоит лишить украинского гражданства и выслать в Москву

102 Читати новину українською
Народный депутат Украины Вадим Новинский
Народный депутат Украины Вадим Новинский / Эспрессо

Во время революции Достоинства Вадим Новинский открыто занимался поддержкой Антимайдана, значительную часть которого составляли так называемые титушки, которые калечили и убивали протестующих.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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По словам журналиста, депутат Новинский заявил, что в случае признания Константинопольским патриархом украинской автокефалии у нас начнется гражданская война, и нардеп лично пообещал в ней участвовать.

Но это он имеет наглость угрожать нам гражданской войной в случае, если украинская церковь станет независимой от Москвы. Конечно, здесь возникает вопрос, почему нынешняя власть так спокойно на все это смотрит и почему Новинский комфортно себя чувствует, делая такие заявления в Украине?
– сказал Гнап.

"Ведь его можно было бы просто лишить украинского гражданства и выслать обратно в Россию. И тем самым избавиться от откровенно враждебного влиятельного ставленника соседней страны. И основания для этого уже были. Ведь еще два года назад на сайте Администрации Президента петиция за лишение Вадима Новинского украинского гражданства набрала двадцать пять тысяч голосов", – отметил журналист.

Как рассказал Гнап, ранее Новинский заявлял, что человеком, который обращался к Януковичу с просьбой предоставить ему украинское гражданство, был тогдашний министр экономики в правительстве Азарова – Петр Порошенко. Именно действующий президент, по словам Новинского, тогда хлопотал за выдачу украинского паспорта этом стороннику московской церкви.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 2 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Евромайдан Единая поместная церковь Вадим Новинский Видеоблоги
Источник: 24 канал
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