Чому депутата Новинського варто позбавити українського громадянства та вислати до Москви
Під час Революції гідності, Вадим Новинський не приховано займався підтримкою Антимайдану, значну частину якого складали так звані тітушки, які калічили і вбивали протестувальників.
Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.
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За словами журналіста, депутат Новинський заявив, що у випадку визнання Константинопольським патріархом української автокефалії, у нас почнеться громадянська війна, і нардеп особисто пообіцяв в ній брати участь.
Натомість, цей він має сміливість на нахабство погрожувати нам громадянською війною, в разі, якщо українська церква стане незалежна від Москви. Звісно, тут постає питання, чому нинішня влада так спокійно на все це дивиться і чому Новинський комфортно себе почуває, роблячи такі заяви в Україні?
– сказав Гнап.
"Адже його можна було б просто позбавити українського громадянства і вислати назад до Росії. І тим самим позбутися відверто ворожого впливового ставленика сусідньої країни. І підстави для цього вже були. Адже ще два роки тому на сайті Адміністрації Президента петиція за позбавлення Вадима Новинського українського громадянства набрала понад двадцять п’ять тисяч голосів", – зазначив журналіст.
Як розповів Гнап, раніше Новинський заявляв, що людиною, яка зверталася до Януковича з проханням надати йому українське громадянство був тодішній міністр економіки в уряді Азарова – Петро Порошенко. Саме чинний президент, за словами Новинського, тоді клопотався за видачу українського паспорта цьому прибічнику московської церкви.
Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 2 серпня 2018