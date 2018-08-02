22:07
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, сьогодні
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Чому депутата Новинського варто позбавити українського громадянства та вислати до Москви

1003 Читать новость на русском
Народний депутат України Вадим Новинський
Народний депутат України Вадим Новинський / Еспресо

Під час Революції гідності, Вадим Новинський не приховано займався підтримкою Антимайдану, значну частину якого складали так звані тітушки, які калічили і вбивали протестувальників.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

Читайте також: Одіозного нардепа Новинського охороняють працівники ФСБ Росії, – ІС

За словами журналіста, депутат Новинський заявив, що у випадку визнання Константинопольським патріархом української автокефалії, у нас почнеться громадянська війна, і нардеп особисто пообіцяв в ній брати участь.

Натомість, цей він має сміливість на нахабство погрожувати нам громадянською війною, в разі, якщо українська церква стане незалежна від Москви. Звісно, тут постає питання, чому нинішня влада так спокійно на все це дивиться і чому Новинський комфортно себе почуває, роблячи такі заяви в Україні? 
– сказав Гнап.

"Адже його можна було б просто позбавити українського громадянства і вислати назад до Росії. І тим самим позбутися відверто ворожого впливового ставленика сусідньої країни. І підстави для цього вже були. Адже ще два роки тому на сайті Адміністрації Президента петиція за позбавлення Вадима Новинського українського громадянства набрала понад двадцять п’ять тисяч голосів", – зазначив журналіст.

Як розповів Гнап, раніше Новинський заявляв, що людиною, яка зверталася до Януковича з проханням надати йому українське громадянство був тодішній міністр економіки в уряді Азарова – Петро Порошенко. Саме чинний президент, за словами Новинського, тоді клопотався за видачу українського паспорта цьому прибічнику московської церкви.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 2 серпня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Євромайдан Єдина помісна церква Відеоблоги Вадим Новинський
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
сьогодні, 22:01 Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за відомі бренди
сьогодні, 21:03 ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за відомі бренди
Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
сьогодні, 21:00 Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Дмитро Гнап
"Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
сьогодні, 19:30 "Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
Юлія Ліпенцева
Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
сьогодні, 19:00 Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
Дмитро Гнап
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Чоловік хотів скинути з мосту дівчину, яку жорстоко побив на побаченні
 16 червня 2016 , 00:57 1
Порошенко планує відвідати матч Україна – Польща
 21 червня 2016 , 09:27
Маркевич: В зоні АТО на Донбасі зустрів багато фанатів, які воюють – і "Металіста", і "Дніпра"
 20 жовтня 2016 , 18:18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук