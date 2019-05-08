Почему депутаты оттягивают инаугурацию Зеленского

ЦИК официально объявила Владимира Зеленского победителем выборов, но инаугурация президента еще не состоялась. Поэтому Зеленский находится в специфическом статусе новоизбранного президента, который еще не приступил к исполнению полномочий.

Инаугурация Зеленского

В этом же статусе находился и Петр Порошенко в 2014 году. Правда, лишь в течение пяти дней. Просто дольше не позволяла Конституция в случае президента, избранного на внеочередных выборах.

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Находился в этом статусе и Виктор Янукович в течение 11 дней, и Виктор Ющенко – 13 дней. А вот Зеленский может побить рекорд и находиться в этом статусе около максимально возможные 30 дней.

Можно не сомневаться, что депутаты оттянут дату торжественного заседания подальше – на конец мая или начало июня. Чтобы Зеленский не успел распустить парламент.

Наш враг – РФ – использует сполна этот условно слабый период, остающийся до инаугурации. Вы, наверное, уже слышали и о запрете экспорта нефти и бензина в Украину, и об указе о "паспортизации" оккупированного Донбасса. Но это же время можно использовать с умом Порошенко и Зеленскому – для эффективной и цивилизованной передачи власти.



Что известно об инаугурации Зеленского

Когда произойдет инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

Помощь от действующего президента

Петр Порошенко заявлял, что готов "подставить плечо" Зеленскому, а Зеленский заверил, что не откажется от помощи в случае необходимости. Порошенко уже звонил Зеленскому и предлагал скоординировать усилия перед лицом российской агрессии.

Мне лично приятно наблюдать за таким уровнем политических отношений, заметьте, после грязной предвыборной кампании. Это уже напоминает традиции зрелых демократий. И это очень контрастирует с тем, что произошло в 2014 году.

Тогда банда Януковича внезапно сбежала из страны, и высокие кабинеты остались пустыми. Когда новые государственные топ-менеджеры вошли в них, то они не получили никакой входящей информации от предшественников. Не было никакой наследственности.

Поэтому на месте господина Зеленского, я бы очень ценил любую помощь в этот период междувластия. Сразу после инаугурации Зеленскому надо быть готовым к тому, что милая любезность Порошенко превратится в политическую агрессию. Ведь впереди парламентские выборы, и Порошенко будет пытаться взять реванш за поражение. Но это будет потом.

Встреча Порошенко с Зеленским

Зеленскому и Порошенко принципиально необходимо встретиться до инаугурации. Чтобы действующий президент рассказал нюансы, как координировать работу со спецслужбами, Генштабом. Какие важные дела не успели решить, но которые требуют оперативного завершения.

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Это нормальная мировая практика. Можно вспомнить встречу Барака Обамы с Дональдом Трампом в Белом доме в 2016 году. Они провели вместе 1,5 часа. Обама рассказал, какие трудности ожидают Трампа, поделился некоторой полезной информацией. Также Эмануэль Макрон перед составлением присяги встречался лицом к лицу с Франсуа Олландом. Тот сообщил ему засекреченные сведения по контролю над ядерными силами Франции и ввел в курс текущих дел.

Но транзит власти заключается не только в обмене важной информацией и подготовкой к выполнению полномочий, это вопрос преемственности. Будет ли команда Зеленского использовать опыт дипломатии, накопленный за последние 5 лет? Будет ли команда Зеленского использовать пятилетние наработки в сфере безопасности и обороны?

Ведь, кроме ошибок и коррупционных скандалов, были еще и положительные достояния. Сформированы определенные практики, отработанные реакции, построены прочные отношения по дипломатической линии. И грех всем этим не воспользоваться. Это лишит необходимости каждый раз выдумывать велосипед. В такой форме "институциональная память" может стать частью изменений и прогресса.

Безусловно, Зеленский будет пытаться чистить авгиевы конюшни – попытается избавиться от ненужных бюрократов, разрушить все архаичное и "совковое" в системе президентского управления.

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