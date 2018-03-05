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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему "Джавелины" не спасут Украину

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Госдеп США принял решение о продаже Украине
Госдеп США принял решение о продаже Украине "Джавелинов" / nationalinterest.org

Решение о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения, в частности, противотанковых комплексов "Джавелин" – это легкий вариант того, что есть в арсенале США и, похоже, теперь и России. "Джавелины" – капля в море относительно того, какая может быть на самом деле военная поддержка Украины.

Об этом сайту "24" рассказал политический эксперт Василий Мокан.

"Предоставление летального вооружения – не только повышение цены российской агрессии против Украины, но и политический сигнал Кремлю, что США не собираются отдавать территории и уступать России интересами в Украине. Поэтому цель не столько военная, сколько, в первую очередь, политическая. Но "Джавелины" критически не повлияют на решение конфликта", – говорит Василий Мокан.

В то же время политолог предостерегает: после заявлений Путина о начале разработки нового ядерного вооружения нельзя исключать, к сожалению, что часть Украины может снова стать площадкой для испытания новых видов вооружения РФ. Ведь уже давно США, Украина и ОБСЕ подтвердили, что на Донбассе Россия испытывает новые виды вооружения.

Более перспективным путем для урегулирования конфликта на Донбассе выглядит введение миротворцев или другие варианты "Минска-2". Но после выступления Путина Россия будет еще более агрессивно отстаивать свое видение урегулирования конфликта на востоке Украины,
– отметил Василий Мокан.

Напомним, Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок "Джавелин" (37 пусковых установок и 210 ракет) на сумму 47 миллионов долларов. Хотя посол США в Украине Мари Йованович заверила, что они достанутся Украине совершенно бесплатно.

1 марта Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Во время его выступления даже показали видео испытания этой ракеты. По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Он также заявил, что Россия сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО. Фаза испытаний уже началась.

Что такое "Джавелин"? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Владимир Путин Новости политики Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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