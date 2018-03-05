Чому "Джавеліни" не врятують Україну

Рішення про надання Україні летального оборонного озброєння, зокрема, протитанкових комплексів "Джавелін" – це легкий варіант того, що є в арсеналі США і, схоже, тепер і в Росії. "Джавеліни" – крапля в морі щодо того, яка може бути насправді військова підтримка України.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Василь Мокан.

"Надання летального озброєння – не тільки підвищення ціни російської агресії проти України, але й політичний сигнал Кремлю, що США не збираються віддавати території і поступатися Росії інтересами в Україні. Тому мета не стільки військова, скільки, в першу чергу, політична. Але "Джавеліни" критично не вплинуть на вирішення конфлікту", – говорить Василь Мокан.

Водночас політолог застерігає: після заяв Путіна про початок розробки нового ядерного озброєння не можна виключати, як не прикро, що частина України може знову стати майданчиком для випробування нових видів озброєння РФ. Адже вже давно США, Україною і ОБСЄ вже підтверджено, що на Донбасі Росія випробовує нові види озброєння.

Більш перспективним шляхом для врегулювання конфлікту на Донбасі виглядає введення миротворців або інші варіанти "Мінська-2". Але після виступу Путіна Росія ще більш агресивно відстоюватиме своє бачення до врегулювання конфлікту на сході України,

– наголосив Василь Мокан.

Нагадаємо, Держдепартамент США схвалив продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок "Джавелін" (37 пускових установок і 210 ракет) на суму 47 мільйонів доларів. Хоча раніше посол США в Україні Марі Йовановіч запевнила, що вони дістануться Україні абсолютно безкоштовно.

1 березня Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів. Серед іншого він заявив про випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном. За його словами, у Росії створена і пройшла випробування нова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою. Під час його виступу навіть показали відео випробування цієї ракети. За словами Путіна, нова ракета володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту. Він також заявив, що Росія зуміла створити ефективні протиракетні системи. Як приклад він навів ракетний комплекс "Сармат", можливості якого також дозволяють долати ПРО. Фаза випробувань уже розпочалася.

Що таке "Джавелін"? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.