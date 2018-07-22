Почему Евросоюз аннулировал санкции против почти половины экс-регионалов

Бывшие чиновники Януковиче удачно оспаривают санкции, которые на них наложил Евросоюз. Если в первом послемайданном списке было 22 человека, то сейчас 13.

Министр юстиции Януковиче Елена Лукаш сейчас ведет активную адвокатскую деятельность в Украине. Она по прошествию четырех лет после Майдана успела побывать под арестом по обвинению в присвоении государственных средств, выйти из-под стражи за недоказанностью.

Читайте также: Россия готовит санкции против Украины

По этой же причине Лукаш выбыла из санкционного списка Евросоюза. И она такая не одна. В 2014, в первом перечне было 22 человека из окружения бывшего президента. Сейчас – 13. Один из фигурантов списка – Янукович младший умер, с оставшихся санкции сняли.

Первым стал бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, далее – руководительница Минздрава Раиса Богатырева, экс-главы СБУ – Александр Якименко и Игорь Калинин, сын Азарова – Алексей, криминальный авторитет – Юрий Иванющенко, министр юстиции Украины Януковиче Елена Лукаш и братья Клюевы. Суд аннулировал прошлогодние санкции в отношении Андрея Клюева, санкции принятые в этом году еще в силе.



Экс-реионалы, с которых ЕС снял санкции

Однако, очевидно, в следующем году под санкции он уже не попадет, говорят эксперты.

Когда заморожены активы, и есть оправдательный приговор, расходы на адвокатов, расходы на тот период, когда человек не может пользоваться своими активами, то преимущественно эти расходы будут возложены на Евросоюз. Ну, а таким образом, не будут европейцы подставляться дважды, соответственно они будут просто закрывать дела,

– отметил исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

У каждого из восьми экс-фигурантов списка своя история. В отношении кого-то санкции не продлили, кто достиг этого через суд. Как братья Клюевы, или смотрящий Януковиче Юрий Иванющенко, по прозвищу Енакиевский. О его деятельности журналисты сделали не одно расследование: контролировал самые прибыльные отрасли: спиртовую и металлургию. Однако, европейской Фемиде украинские правоохранители достаточно доказательств предоставить не смогли.

Почему так происходит уже не раз спрашивали Юрия Луценко. Несколько месяцев назад он во всем обвинял предшественников.

Он (санкционный список – 24) был сформирован без достаточной на это доказательной базы. Я очень критически отношусь ко всем фигурантам этого списка. Вы слишком поздно выбрали Генеральным прокурором Луценко. Абсолютное большинство санкционного списка было снято до меня,

– сказал Юрий Луценко.

Теперь вину частично признает, однако, сетует на европейских партнеров. Следствие не только сделало недостаточно, а наоборот – своим бездействием фактически слило некоторые дела, уверяют эксперты.

Если так дальше пойдет, то вполне реально, что через год-два под санкциями останется только Янукович со старшым сыном. А это – удар по репутации Украины за рубежом.