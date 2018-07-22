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Чому Євросоюз анулював санкції проти майже половини екс-регіоналів

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Колишні посадовці часів Януковича вдало оскаржують санкції, які на них наклав Євросоюз. Якщо у першому післямайданному списку було 22 людини, то зараз 13.

Міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш зараз веде активну адвокатську діяльність в Україні. Вона за понад чотири роки після Майдану встигла побувати під арештом за звинуваченням у привласненні державних коштів, вийти з-під варти через відсутність доказів.

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З цієї ж причини Лукаш вибула з санкційного списку Євросоюзу. І вона така не одна. У 2014, у першому переліку було 22 людини з оточення колишнього. Зараз – 13. Один із фігурантів списку – Янукович молодший помер, з решти санкції зняли.

Першим став колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов, далі – очільниця МОЗу Раїса Богатирьова, екс-голови СБУ – Олександр Якименко та Ігор Калінін, син Азарова – Олексій, кримінальний авторитет – Юрій Іванющенко, міністр юстиції України часів Януковича Олена Лукаш та брати Клюєви. Суд анулював тогорічні санкції щодо Андрія Клюєва, цьогорічні ще в силі.

Екс-реіонали, з який ЄС зняв санкції
Екс-реіонали, з який ЄС зняв санкції

Однак, вочевидь, наступного року під санкції він вже не потрапить, кажуть експерти.

Коли заморожені активи, і є виправдовувальний вирок, витрати на адвокатів, витрати на той період, коли людина не може користуватися своїми активами, то переважно ці витрати будуть покладені на Євросоюз. Ну а таким чином не будуть європейці підставлятися двічі, відповідно вони будуть просто закривати справи,
– зазначив виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

У кожного з восьми екс-фігурантів списку своя історія. Щодо когось санкції не продовжили, хтось досягнув цього через суд. Як от брати Клюєви, чи смотрящий часів Януковича Юрій Іванющенко, на прізвисько Єнакіївський. Про його діяльність журналісти зробили не одне розслідування: контролював найприбутковіші галузі: спиртову та металургію. Однак, європейській феміді українські правоохоронці достатньо доказів надати не змогли.

Чому так стається вже не раз запитували Юрія Луценка. Декілька місяців тому він у всьому звинувачував попередників.

Він (санкційний список – 24) був сформований без достатньої на це доказової бази. Я дуже критично ставлюся до всіх фігурантів цього списку. Ви надто пізно обрали Генеральним прокурором Луценка. Абсолютна більшість санкційного списку була знята до мене,
– сказав Юрій Луценко.

Тепер вину частково визнає, однак, нарікає на європейських партнерів. Слідство не те що зробило недостатньо, а навпаки – своєю бездіяльністю фактично злило деякі справи, запевняють експерти.

Якщо так далі піде, то цілком реально, що за рік-два під санкціями залишиться лише Янукович і старшим сином. А це – удар по репутації України за кордоном.

Автор: Оксана Тропотяга, Леся Виговська
Теги: Новини України Новини політики Санкції Євросоюз Віктор Янукович Олена Лукаш Юрій Луценко
Джерело: 24 канал
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