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      Почему фальсификации на выборах президента не будут масштабными: комментарий эксперта

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      На выборах президента Украины сложнее фальсифицировать результаты
      На выборах президента Украины сложнее фальсифицировать результаты / Фото из открытых источников

      Устроить в день голосования массовые фальсификации сложно. Даже если явка избирателей будет не слишком высокой. Хотя на президентских выборах всегда наблюдается достаточно высокая явка.

      Об этом 24 каналу рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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      Технология так называемых каруселей – вынос бюллетеня и голосование уже с заполненным за нужного кандидата – будет слишком заметной на президентских выборах. На местных выборах и в мажоритарных округах (на парламентских выборах, – "24") такие технологии существуют. Но на президентских реализовать ее сложно. Это приведет к громким скандалам,
      – отмечает Алексей Кошель.

      По его словам, также не будет масштабных фальсификаций, если явка будет ниже, чем обычно. Как отмечает глава КИУ, политики часто призывают избирателя прийти на участок, чтобы предотвратить эти "чужие" голосования. Но, говорит Кошель, это технология начала 90-х.

      "Основания для оптимизма дает то, что штабы кандидатов будут осуществлять взаимный контроль, чем будут способствовать чистоте голосования и подсчету голосов. Будет большое количество наблюдателей, членов комиссий от разных кандидатов. Поэтому технологии вброса бюллетеней, голосования за кого-то не будут массовыми", – убежден Кошель.

      В то же время эксперт отмечает, что явка должна быть достаточной. Хотя, согласно соцопросам, около 25% украинцев не определились с выбором.

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      На явку на избирательные участки и неопределенность влияет недоверие к политическим институтам. Соцопрос не является прогнозом на день голосования. Все будет зависеть от того, насколько кандидаты смогут активизировать работу своих электоральных групп. К примеру, с молодежью,
      – говорит глава КИУ.

      При этом Алексей Кошель отмечает: можно искусственно повысить явку. Но, чтобы это был сознательный выбор, нужно работать десятилетиями. В Германии существует внешкольная система политического образования.

      Какие последние данные социологов?Как свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7% (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), за Юлию Тимошенко – 18,3%. Петр Порошенко занимает третью позицию с результатом 16,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко с примерно одинаковыми результатами (около 10%). Как указано в сообщении группы "Рейтинг", за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко. Не определились с выбором около 25%.

      вибори президента України 2019

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Анатолий Гриценко Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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