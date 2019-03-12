16:55
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня
      Вєсті.UA
      23:39, 11 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      Чому фальсифікації на виборах президента не будуть масштабними: коментар експерта

      394 Читать новость на русском
      На виборах президента України складніше фальсифікувати результати
      На виборах президента України складніше фальсифікувати результати / Фото з відкритих джерел

      Влаштувати в день голосування масові фальсифікації складно. Навіть якщо явка виборців буде не надто високою. Хоча на президентських виборах завжди спостерігається досить висока явка.

      Про це 24 каналу розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

      Читайте також: Чому українцям необхідно проголосувати на виборах-2019: вагомі факти

      Технологія так званих каруселей – винесення бюлетеня і голосування вже із заповненим за потрібного кандидата – буде надто помітною на президентських виборах. На місцевих виборах і в мажоритарних округах (на парламентських виборах, – "24") такі технології існують. Але на президентських реалізувати її складно. Це призведе до гучних скандалів,
      – зазначає Олексій Кошель.

      За його словами, також не буде масштабних фальсифікацій, якщо явка буде нижчою, ніж зазвичай. Як зауважує голова КВУ, політики часто закликають виборця прийти на дільницю, щоб запобігти цим "чужому" голосуванню. Але, говорить Кошель, це технологія початку 90-х.

      "Підстави для оптимізму дає те, що штаби кандидатів здійснюватимуть взаємний контроль, чим сприятимуть чистоті голосування і підрахунку голосів. Буде велика кількість спостерігачів, членів комісій від різних кандидатів. Тому технології вкидання бюлетенів, голосування за когось не будуть масовими", – переконаний Кошель.

      Водночас експерт зауважує, що явка має бути достатньою. Хоча, згідно соцопитуванням, близько 25% українців не визначилися з вибором.

      Читайте також: Вибори 2019: скандал навколо кількості бюлетенів штучно створили для піару – пояснення ЦВК

      На явку на виборчі дільниці і невизначеність впливає недовіра до політичних інституцій. Соцопитування не є прогнозом на день голосування. Все залежатиме від того, наскільки кандидати зможуть активізувати роботу своїх електоральних груп. Приміром, з молоддю,
      – говорить голова КВУ.

      При цьому Олексій Кошель відзначає: можна штучно підвищити явку. Але, щоб це був свідомий вибір, потрібно працювати десятиліттями. В Німеччині існує позашкільна система політичної освіти.

      Які останні дані соціологів? Як свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", за Володимира Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори), за Юлію Тимошенко – 18,3%. Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%. За ним ідуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (близько 10%). Як зазначено у повідомленні групи "Рейтинг", за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко та Тимошенко.Не визначилися з вибором близько 25%.

      вибори президента України 2019

      blog_ava
      Україна припинила дію договору про дружбу з Росією: у Кремлі почалася істерика
      сьогодні
      11714
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      сьогодні , 15:00 Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      Олекса Коба 266
      Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
      сьогодні , 14:22 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
      Олександр Бевза 1498
      Латвия отгораживается от России стеной
      сьогодні , 12:00 Латвия отгораживается от России стеной
      Аркадий Бабченко 953
      Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      сьогодні , 10:01 Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      Альона Захарова 2200
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сьогодні , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 1257
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук