Чому фальсифікації на виборах президента не будуть масштабними: коментар експерта

Влаштувати в день голосування масові фальсифікації складно. Навіть якщо явка виборців буде не надто високою. Хоча на президентських виборах завжди спостерігається досить висока явка.

Про це 24 каналу розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Технологія так званих каруселей – винесення бюлетеня і голосування вже із заповненим за потрібного кандидата – буде надто помітною на президентських виборах. На місцевих виборах і в мажоритарних округах (на парламентських виборах, – "24") такі технології існують. Але на президентських реалізувати її складно. Це призведе до гучних скандалів,

– зазначає Олексій Кошель.

За його словами, також не буде масштабних фальсифікацій, якщо явка буде нижчою, ніж зазвичай. Як зауважує голова КВУ, політики часто закликають виборця прийти на дільницю, щоб запобігти цим "чужому" голосуванню. Але, говорить Кошель, це технологія початку 90-х.

"Підстави для оптимізму дає те, що штаби кандидатів здійснюватимуть взаємний контроль, чим сприятимуть чистоті голосування і підрахунку голосів. Буде велика кількість спостерігачів, членів комісій від різних кандидатів. Тому технології вкидання бюлетенів, голосування за когось не будуть масовими", – переконаний Кошель.

Водночас експерт зауважує, що явка має бути достатньою. Хоча, згідно соцопитуванням, близько 25% українців не визначилися з вибором.

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На явку на виборчі дільниці і невизначеність впливає недовіра до політичних інституцій. Соцопитування не є прогнозом на день голосування. Все залежатиме від того, наскільки кандидати зможуть активізувати роботу своїх електоральних груп. Приміром, з молоддю,

– говорить голова КВУ.

При цьому Олексій Кошель відзначає: можна штучно підвищити явку. Але, щоб це був свідомий вибір, потрібно працювати десятиліттями. В Німеччині існує позашкільна система політичної освіти.

Які останні дані соціологів? Як свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", за Володимира Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори), за Юлію Тимошенко – 18,3%. Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%. За ним ідуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (близько 10%). Як зазначено у повідомленні групи "Рейтинг", за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко та Тимошенко.Не визначилися з вибором близько 25%.