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      Почему Гриб не пожал руку Зеленскому: объяснение освобожденного политзаключенного

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      Павел Гриб
      Павел Гриб / 24 канал

      По прибытию в Украину все освобожденные пленники Кремля выходили из самолета и жали руку главе государства, который их встречал. Не сделал этого лишь Павел Гриб.

      Он выходил из самолета последним. Парень объяснил, почему не поздоровался с президентом, в интервью BBC Украина.

      Актуально: Скрутили в "три погибели" и били, – Гриб рассказал о своем задержании в Беларуси

      К сожалению, я выходил последним (из самолета – 24 канал). Сначала просто спустился, ничего не увидев. Потом подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала,
      – пояснил украинец.

      Гриб говорит: из-за большого количества людей и своей растерянности даже не мог смотреть в глаза журналистам, а Зеленского – попросту не узнал.

      "Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так случилось", – подытожил освобожденный политзаключенный.

      Почему в России посадили Павла Гриба?Парень исчез на территории Беларуси 24 августа 2017 года. Туда 19-летний украинец поехал, чтобы встретиться со своей подругой из России. После этого связь с ним оборвалась. Из белорусского Гомеля ФСБшники вывезли его в Смоленскую область России, где был оформлен протокол задержания.

      Россияне обвинили Гриба в организации теракта. Он якобы предлагал своей подруге в Краснодарском крае устроить взрыв на линейке в одной из школ города Сочи. 22 марта 2019 года Гриба приговорили в России к 6 годам тюрьмы. От этого времени Павел объявлял голодовку, ведь не признавал обвинения и называл дело политическим. В тюрьме парню грозила смерть из-за хронического недуга.

      7 сентября Павла Гриба освободили из российского плена в рамках обмена пленными между Украиной и Россией вместе с другими 34-мя украинцами.

      Интересно: Нас было 35, а ФСБшников – больше 40, – Гриб рассказал об обмене и своей жизни за решеткой

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Обмен пленными Президент Украины Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Павел Грыб
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