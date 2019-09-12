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      Чому Гриб не потиснув руку Зеленському: пояснення звільненого політв’язня

      24396 Читать новость на русском
      Павло Гриб
      Павло Гриб / колаж 24 каналу

      По прибуттю в Україну усі звільнені бранці Кремля виходили з літака і тиснули руку главі держави, що їх зустрічав. Не зробив цього лиш Павло Гриб.

      Він виходив із літака останнім. Хлопець пояснив, чому не привітався із президентом, в інтерв’ю BBC Україна.

      Актуально: Скрутили у "три погибелі" і били, – Гриб розповів про своє затримання в Білорусі

      На жаль, я виходив останнім (з літака – 24 канал). Спочатку просто спустився, нічого не побачивши. Потім підбігли рідні. Я повністю дезорієнтувався, як би це дивно не звучало. Я навіть сам не зрозумів, що відбувається. Картинка в очах миготіла,
      – пояснив українець.

      Гриб каже: через велику кількість людей і свою розгубленість навіть не міг дивитися в очі журналістам, а Зеленського – попросту не впізнав.

      "Потім тато показав на Зеленського. Я його не впізнав, кажу чесно. Подивився, що якісь люди в костюмах стояли. На жаль, так сталося", – підсумував звільнений політв’язень.

      Чому в Росії ув’язнили Павла Гриба? Хлопець зник на території Білорусі 24 серпня 2017 року. Туди 19-річний українець поїхав, аби зустрітися зі своєю подругою з Росії. Після цього зв'язок з ним обірвався. З білоруського Гомеля ФСБшники вивезли його до Смоленської області Росії, де був оформлений протокол затримання.

      Росіяни звинуватили Гриба в організації теракту. Він начебто пропонував своїй подрузі у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці в одній зі шкіл міста Сочі. 22 березня 2019 року Гриба засудили в Росії до 6 років в'язниці. Від цього часу Павло оголошував голодування, адже не визнавав звинувачень і називав справу політичною. У в'язниці хлопцеві загрожувала смерть через хронічну недугу.

      7 вересня Павла Гриба звільнили з російського полону в рамках обміну полоненими між Україною і Росією разом з іншими 34-ма українцями.

      Цікаво: Нас було 35, а ФСБшників – понад 40, – Гриб розповів про обмін і своє життя за ґратами

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Павло Гриб Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія Президент України Обмін полоненими
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