Почему Игорь Коломойский пришел на форум YES: объяснение эксперта

В Киеве продолжается 16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии. На форуме был украинский олигарх Игорь Коломойский. Его появление вызвало огромный интерес у журналистов и всех, кто хотел с ним пообщаться.

Об этом в прямом эфире 24 каналу сказал журналист Иван Верстюк.

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По его словам, форум Виктора Пинчука всегда имеет секретного гостя. В символическом смысле, в этом году им стал олигарх Игорь Коломойский.

"Здесь важно понимать такую ​​вещь, что Коломойский – это человек с довольно скандальным статусом в мире. Поэтому для него появление на конференции, где много международных дипломатов, это своего рода способ продемонстрировать, что он является "рукопожатным", – отметил эксперт.

И мол, если вы хотите разобраться в украинской политике, то должны понять, что я здесь надолго, я человек влиятельный. Я воздействую в том числе и на президента, поэтому привыкните к мысли, что я здесь руковожу многими процессами,

– Верстюк объяснил приход Коломойского на Форум.

Игорь Коломойский на форуме YES-2019: смотрите видео 24 канала

Иван Верстюк рассказал, что спрашивал мнение многих дипломатов и влиятельных людей о появлении на форуме олигарха Коломойского.

Они очень обеспокоены и говорят такую ​​вещь: украинцы, он у вас вывел 5,5 миллиардов долларов с "Приватбанка", а вы воспринимаете его появление, делаете с ним селфи и шутите. Дипломаты не совсем понимают, как можно так легко общаться с Коломойским. Человеком, который сделал с "Приватбанком" то, что он сделал,

– добавил журналист.

Почему Петр Порошенко не пришел на Форум – смотрите в видео.

Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины – в материале 24 канала.

Добавим, 10 сентября президент Владимир Зеленский встретился с Игорем Коломойским. Кроме Зеленского, на встрече с Коломойским присутствовал председатель ОПГ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.