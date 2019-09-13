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      Чому Ігор Коломойський прийшов на форум YES: пояснення експерта

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      У Києві триває 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії. На форумі був український олігарх Ігор Коломойський. Його поява викликала надзвичайний інтерес в журналістів і всіх, хто хотів з ним поспілкуватися.

      Про це в прямому етері 24 каналі сказав журналіст Іван Верстюк.

      Читайте також: Коломойський: з України нікуди не поїду, бо все розтягнуть

      За його словами, форум Віктора Пінчука завжди має секретного гостя. В символічному сенсі, цього року ним став олігарх Ігор Коломойський.

      "Тут важливо розуміти таку річ, що Коломойський – це людина з доволі скандальним статусом у світі. Тому для нього поява на конференції, де багато міжнародних дипломатів, це свого роду спосіб продемонструвати, що він є "рукопожатним", – зазначив експерт.

      І мовляв, якщо ви хочете розібратися в українській політиці, то повинні зрозуміти, що я тут надовго, я людина впливова. Я впливаю зокрема і на президента, тому звикніться з думкою, що я тут керую багатьма процесами,
      – Верстюк пояснив прихід Коломойського на Форум.

      Ігор Коломойський на форумі YES-2019: дивіться відео 24 каналу

      Іван Верстюк розповів, що питав думку багатьох дипломатів і впливових людей про появу на форумі олігарха Коломойського.

      Вони надзвичайно стурбовані і кажуть таку річ: українці, він у вас вивів 5,5 мільярдів доларів з "Приватбанку", а ви сприймаєте його появу, робите з ним селфі та жартуєте. Дипломати не зовсім розуміють, як можна так легко спілкуватися з Коломойським. Людиною, яка зробила з "Приватбанком" те, що вона зробила,
      – додав журналіст.

      Чому Петро Порошенко не прийшов на Форум – дивіться у відео.

      Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

      Додамо, 10 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з Ігорем Коломойським. Окрім Зеленського, на зустрічі з Коломойським був присутній голова ОПУ Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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      Теги: Новини України Форум YES 2019 у Києві Володимир Зеленський Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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