Почему кандидаты в президенты не имеют четкого плана завершения войны с Россией?

Тема завершения войны – очень сложная. У всех серьезных кандидатов в президенты есть понимание, что легко проблему не решить. Поэтому в их обещаниях мало конкретики.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Что нужно знать о президентских выборах-2019:​​

Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.

Официальные результаты должны сообщить до 10 апреля.

Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.

Уже 30 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Тринадцать из них ЦИК зарегистрировала.

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"Простого решения, как завершить войну с Россией, нет. Можно пообещать все, что угодно. Все зависит от Путина. Плюс позиция Запада. Украина, к сожалению, не является решающей стороной. Можно говорить о позиции силы, нашей самостоятельности, но должна быть общая позиция с Западом. Много ограничений в поиске формулы решения конфликта с Россией. И кандидаты избегают конкретики. Потому что выполнить не смогут", – замечает Владимир Фесенко.

К примеру, рассказывает политолог, у Юлии Тимошенко гибкая позиция. Она не исключает Минских соглашений и минский формат переговоров.

"Будапешт плюс" – это расширение Нормандского формата, к которому Тимошенко предлагает присоединить других членов ядерного клуба, включая Китай и ЕС. Можно попробовать. Нет уверенности, что это принесет результат. Все зависит от позиции России. Все проблемы в нормандском формате сохранятся и в другом. Дело не в формате, а в противоположности позиций Киева и Москвы,

– замечает эксперт.

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Заявления Олега Ляшко о возможности восстановления ядерного статуса Украины Фесенко считает популизмом.

"Идея вернуть статус ядерного государства выглядит красиво, а на практике это будет означать конфликт и разрыв партнерских отношений с западными партнерами. К тому же, это требует капитальных финансовых вложений. Прямого военного соглашения с США требовать можно. Это не новая инициатива. Легко сказать, но достичь без согласия США невозможно. А США осторожно к этому относятся. Не хотят брать ответственность за страну, которая воюет с Россией. Это втягивание в прямой конфликт", – отмечает Владимир Фесенко.

В то же время такие кандидаты, как Вилкул, Бойко и Мураев, предлагают переговоры с сепаратистами.

Переговоры с представителями оккупационных администраций ничего не дадут, поскольку все решает Москва. Это не будет принято значительной частью украинского общества, и мир не принесет. Наоборот обострит ситуацию, и спровоцирует кризис в Украине,

– отмечает Фесенко.

По убеждению специалиста, зря кандидаты не говорят о теме миротворцев. Возможно, сомневаются в реалистичности. Но, отмечает эксперт, эта тема не закрыта. Сценарий миссии ООН также зависит от Путина, и после выборов, по мнению Фесенко, переговоры возобновятся.

"Кандидаты в президенты делают ошибку, что не говорят о миссии ООН. Наоборот это надо учитывать, поскольку это предложение западных партнеров. И сценарии Мероприятия по миротворцам имеют хоть какие-то шансы", – отмечает политолог.

При этом Фесенко отмечает: предложения некоторых кандидатов в президенты расшить переговорный формат и включить в него новые страны тоже зависит от согласия России. К тому же, чем больше участников – тем сложнее переговоры. По его мнению, никто из больших стран не пойдет на это.