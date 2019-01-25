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      Почему кандидаты в президенты не имеют четкого плана завершения войны с Россией?

      19 Читати новину українською
      Что обещают кандидаты в президенты?
      Что обещают кандидаты в президенты? / 24 канал

      Тема завершения войны – очень сложная. У всех серьезных кандидатов в президенты есть понимание, что легко проблему не решить. Поэтому в их обещаниях мало конкретики.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Что нужно знать о президентских выборах-2019:​​

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      "Простого решения, как завершить войну с Россией, нет. Можно пообещать все, что угодно. Все зависит от Путина. Плюс позиция Запада. Украина, к сожалению, не является решающей стороной. Можно говорить о позиции силы, нашей самостоятельности, но должна быть общая позиция с Западом. Много ограничений в поиске формулы решения конфликта с Россией. И кандидаты избегают конкретики. Потому что выполнить не смогут", – замечает Владимир Фесенко.

      К примеру, рассказывает политолог, у Юлии Тимошенко гибкая позиция. Она не исключает Минских соглашений и минский формат переговоров.

      "Будапешт плюс" – это расширение Нормандского формата, к которому Тимошенко предлагает присоединить других членов ядерного клуба, включая Китай и ЕС. Можно попробовать. Нет уверенности, что это принесет результат. Все зависит от позиции России. Все проблемы в нормандском формате сохранятся и в другом. Дело не в формате, а в противоположности позиций Киева и Москвы,
      – замечает эксперт.

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      Заявления Олега Ляшко о возможности восстановления ядерного статуса Украины Фесенко считает популизмом.

      "Идея вернуть статус ядерного государства выглядит красиво, а на практике это будет означать конфликт и разрыв партнерских отношений с западными партнерами. К тому же, это требует капитальных финансовых вложений. Прямого военного соглашения с США требовать можно. Это не новая инициатива. Легко сказать, но достичь без согласия США невозможно. А США осторожно к этому относятся. Не хотят брать ответственность за страну, которая воюет с Россией. Это втягивание в прямой конфликт", – отмечает Владимир Фесенко.

      В то же время такие кандидаты, как Вилкул, Бойко и Мураев, предлагают переговоры с сепаратистами.

      Переговоры с представителями оккупационных администраций ничего не дадут, поскольку все решает Москва. Это не будет принято значительной частью украинского общества, и мир не принесет. Наоборот обострит ситуацию, и спровоцирует кризис в Украине,
      отмечает Фесенко.

      По убеждению специалиста, зря кандидаты не говорят о теме миротворцев. Возможно, сомневаются в реалистичности. Но, отмечает эксперт, эта тема не закрыта. Сценарий миссии ООН также зависит от Путина, и после выборов, по мнению Фесенко, переговоры возобновятся.

      "Кандидаты в президенты делают ошибку, что не говорят о миссии ООН. Наоборот это надо учитывать, поскольку это предложение западных партнеров. И сценарии Мероприятия по миротворцам имеют хоть какие-то шансы", – отмечает политолог.

      При этом Фесенко отмечает: предложения некоторых кандидатов в президенты расшить переговорный формат и включить в него новые страны тоже зависит от согласия России. К тому же, чем больше участников – тем сложнее переговоры. По его мнению, никто из больших стран не пойдет на это.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Путин Кандидаты в президенти Вопросы к кандидатам Война на Донбассе Юлия Тимошенко Олег Ляшко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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