Почему Коломойский требует миллиарды от Украины: ответ политического обозревателя

Игорь Коломойский – это первый человек, который не заинтересована в том, чтобы действующий президент выиграл на выборах. Поэтому олигарх решил всех обыграть и требует два миллиарда долларов компенсации за национализацию "Приватбанка".

Олигарх считает, что президент сделал все для того, чтобы забрать его банк. Об этом в эфире 24 канала рассказал политический обозреватель издания "Украинская правда" Роман Кравец.

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"В интервью "Экономической правде" он сказал, чтобы ему не возвращали банк, а отдали два миллиарда долларов, которые он туда вложил", – пояснил Кравец.

Ему на самом деле этот банк уже не нужен, ему нужно получить выгоду. Коломойскому не так нужны деньги, а эмоция, он сумел получить эти средства и всех обыграть,

– заявил эксперт.

Он добавил, что во втором туре выборов Коломойский делает большую ставку на Владимира Зеленского. Это можно проследить на телеканале "1+1", когда даже в день тишины там показывали "Квартал 95".

В чем суть "дела "Приватбанка"?​

18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, национализировал этот банк.



В июне 2018 года НБУ подал судебный иск в Швейцарии к Коломойскому за невыполнение им обязательств по предоставленному в 2016 году личному поручительству по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам оказались безуспешными, центробанк 18 декабря 2018 года подал в первую инстанцию ​​суда Республики и кантона Женевы иск против Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда гривен.

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