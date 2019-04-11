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      Почему Коломойский требует миллиарды от Украины: ответ политического обозревателя

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      Почему Коломойский требует миллиарды от Украины?
      Почему Коломойский требует миллиарды от Украины? / Фото из открытых источников

      Игорь Коломойский – это первый человек, который не заинтересована в том, чтобы действующий президент выиграл на выборах. Поэтому олигарх решил всех обыграть и требует два миллиарда долларов компенсации за национализацию "Приватбанка".

      Олигарх считает, что президент сделал все для того, чтобы забрать его банк. Об этом в эфире 24 канала рассказал политический обозреватель издания "Украинская правда" Роман Кравец.

      Читайте также: Битва за "ПриватБанк": заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов

      "В интервью "Экономической правде" он сказал, чтобы ему не возвращали банк, а отдали два миллиарда долларов, которые он туда вложил", – пояснил Кравец.

      Ему на самом деле этот банк уже не нужен, ему нужно получить выгоду. Коломойскому не так нужны деньги, а эмоция, он сумел получить эти средства и всех обыграть,
      – заявил эксперт.

      Он добавил, что во втором туре выборов Коломойский делает большую ставку на Владимира Зеленского. Это можно проследить на телеканале "1+1", когда даже в день тишины там показывали "Квартал 95".

      В чем суть "дела "Приватбанка"?​
      18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, национализировал этот банк.

      В июне 2018 года НБУ подал судебный иск в Швейцарии к Коломойскому за невыполнение им обязательств по предоставленному в 2016 году личному поручительству по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам оказались безуспешными, центробанк 18 декабря 2018 года подал в первую инстанцию ​​суда Республики и кантона Женевы иск против Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда гривен.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 10 апреля 2019 года

       

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      Теги: Новости Украины Деньги Владимир Зеленский Игорь Коломойский Приватбанк Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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