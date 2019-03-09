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      Почему Крым стал тяжелым бременем для России

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      Почему Крым стал тяжелым бременем для России
      / Фото из открытых источников

      Захватив Крым, глава кремля Владимир Путин вызвал эйфорию среди россиян и повысил уровень своей поддержки среди населения. Россия аннексировала стратегически важный форпост с крупными газовыми месторождениями, несколькими верфями и портами, однако последствия оккупации все чаще становятся тяжелым бременем для России.

      Расходы на содержание Крыма значительно опустошают российский бюджет, пояснил Андрэ Баллин изданию Handelsblatt.

      Читайте также: Как Запад капитулировал перед Кремлем из-за украинского Крыма: объяснение эксперта

      Только сам Крымский мост стоил России 3,5 миллиарда евро. Значительных затрат потребуют строительство и ремонт подъездных дорог на полуострове, а проблем все больше и больше. Вот, к примеру, попытка обеспечить оккупированный Крым электроэнергией с помощью турбин Siemens закончилась огромным скандалом и новыми санкциями.

      Кроме того, на захваченном Россией полуострове существуют большие проблемы с водоснабжением. Крым борется с дефицитом воды после того, как Украина перекрыла Северо-крымский канал, сельское хозяйство в Крыму борется с дефицитом воды.

      Принудительное бурение скважин не решит эту проблему, так как уровень подземных вод грозит еще больше опуститься,
      – отмечает Баллин

      Один из мощнейших ударов по экономике страны-агрессора – санкции от Запада за аннексию полуострова. Сначала они были направлены только против отдельных лиц и ограниченного числа компаний, однако уже позже их дополнили строгими мерами за конфликт на Донбассе.

      "Хотя Кремль уже давно пытается преуменьшить экономические последствия для России, потери все же неоспоримы. Об этом заявил глава ревизионного управления России Алексей Кудрин. По его мнению, санкции только в 2018 году замедлили рост ВВП России на 0,5%, а в целом, обошлись российской экономике в 6% роста", – пишет журналист.

      Так, если в 2013 году Россия привлекла 69,2 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, то уже в 2014 году они сократились до 22 миллиардов долларов.

      Россия побила Рекорд в 2018 году: привлекла лишь 1,8 миллиарда долларов иностранных инвестиций. Это наименьший объем внешних вливаний за всю историю новой России.

      Разрушительными стали третий и четвертый квартал прошлого года, более 6 миллиардов долларов частного капитала вывели из России в этот период.

      Отметим, в США готовят новый законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским. Его единогласно одобрили члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США. Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия антироссийских санкций. Их США ввели из-за агрессивных действий России в Украине.

      Кого касаются санкции?Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.

      Решение о продлении санкций принял и ЕС – ограничения против России будут действовать до июля 2019 года.

      Какие ограничения будут действовать против России до июля 2019 года?

      • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
      • запрет на экспорт и импорт торговли оружием;
      • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
      • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
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      Теги: Новости политики Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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