Как Запад капитулировал перед Кремлем из-за украинского Крыма: объяснение эксперта

Захват Россией украинского Крыма 5 лет назад доказал, что гарантии ядерных стран ничего не стоят. Вместо того, чтобы немедленно демонтировать режим Путина, западные политики до сих пор выбирают наказание.

Политический обозреватель и журналист Виталий Портников отмечает, что заседания Совбеза пятилетней давности стали символом развала послевоенного международного права, пишет "Еспресо".

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Тогда представитель Кремля циничный Виталий Чуркин просто отмахивался от международной обеспокоенности. Подчеркнет бессилие международного сообщества новое заседание, запланированное на 15 марта и посвященное пятой годовщине захвата.

Пять лет назад Россия фактически показала, что при наличии политической воли и военной силы одно государство может присоединить к себе территорию другого без его согласия. Фактически был открыт ящик Пандоры,

– пишет Портников.

Действия Путина анонсируют серьезные угрозы для мировой безопасности – "возможность новых территориальных конфликтов, войн и даже мировой войны". Кроме того, аннексия Крыма доказала, что ничего не стоят гарантии ядерных государств для страны, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.

"Цивилизованный мир должен был приступить к мерам по демонтажу российского политического режима, чтобы показать - агрессия не может остаться без наказания, международное право нарушать нельзя. Дело, в конце концов, не в Крыме, не в Украине, даже не в России. Дело в соблюдении этого простого принципа", – считает эксперт.

Однако вместо этого западные политики «соревнуются между собой в попытках понять, как наказать Путина». При этом они стараются сделать так, чтобы их экономики пострадали меньше.

Ответ Запада Путину в течение 5 лет с момента захвата Крыма, является "моральной капитуляцией Запада перед силой".

Те, кто пытается сохранить хотя бы видимость давления, отстаивает санкции, борется за их усиление, выглядит маргиналом. Спасибо за жесткость Запада можно сказать самому Путину - он то пошлет отравителей в Солсбери, то вмешается в выборы, то еще что-то,

– отмечает журналист.

Если бы таких "выходок" Путина не было, по Мнению Портникова, все бы уже забыли и про Крым, и про Донбасс.

Между тем и ЕС, и США не отказываются от антироссийских санкции из-за агрессии России в Украине. Так, Дональд Трамп продлил еще на год срок их действия.

Кроме того, группа сенаторов США также представила 13 февраля законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Это ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.

Решение о продлении санкций принял и Европейский союз – ограничительные меры будут в силе еще минимум полгода.

До июля 2019 года против России действуют такие ограничения:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Россия также получит ответ от ЕС за агрессию в Керченском проливе. Послы договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России. Их считают причастными к захвату украинских военных.