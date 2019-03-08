Як Захід капітулював перед Кремлем через український Крим: пояснення експерта

Захоплення Росією українського Криму 5 років тому довело, що гарантії ядерних країн нічого не варті. Замість того, щоб негайно демонтувати режим Путіна, західні політики досі обирають покарання.

Політичний оглядач та журналіст Віталій Портников зазначає, що засідання Радбезу п’ятирічної давнини стали символом розвалу післявоєнного міжнародного права, пише "Еспресо".

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Тоді представник Кремля цинічний Віталій Чуркін просто відмахувався від міжнародної стурбованості. Підкреслить безсилля міжнародної спільноти нове засідання, заплановане на 15 березня і присвячене п’ятій річниці захоплення.

П'ять років тому Росія фактично продемонструвала, що за наявності політичної волі і військової сили одна держава може приєднати до себе територію іншої без його згоди. Фактично було відкрито скриньку Пандори,

– пише Портников.

Дії Путіна анонсують серйозні загрози для світової безпеки – "можливість нових територіальних конфліктів, воєн та навіть світової війни". Окрім того, анексія Криму довела, що нічого не варті гарантії ядерних держав для країни, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї.

"Цивілізований світ повинен був приступити до заходів з демонтажу російського політичного режиму, щоб показати – агресія не може залишитися без покарання, міжнародне право порушувати не можна. Справа, зрештою, не в Крим, не в Україні, навіть не в Росії. Справа в дотриманні цього простого принципу", – вважає експерт.

Однак замість цього західні політики "змагаються між собою в спробах зрозуміти, як так покарати Путіна". При цьому вони намагаються зробити так, аби їхні економіки постраждали найменше.

Відповідь Заходу Путіну є протягом 5 років з моменту захоплення Криму є "моральної капітуляцією Заходу перед силою".

Ті, хто намагається зберегти хоча б видимість тиску, відстоює санкції, бореться за їхнє посилення, виглядає маргіналом. Дякую за жорсткість Заходу можна сказати самому Путіну - він то пошле отруйників в Солсбері, то втрутиться в вибори, то ще щось,

– зазначає журналіст.

Якби таких "витівок" Путіна не було, на думку Портникова, усі б вже забули і про Крим, і про Донбас.

Тим часом і ЄС, і США не відмовляються від антиросійських санкції черех агресію Росії в Україні. Так, Дональд Трамп продовжив ще на рік термін їхньої дії.

Кого стосуються санкції? Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.

Окрім того, група сенаторів США також представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні.

Рішення про продовження санкцій ухвалив і Європейський союз – обмежувальні заходи будуть в силі ще щонайменше півроку .

До липня 2019 року проти Росії діють такі обмеження від ЄС:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, їхніх контрольних дочірніх компаній, створених поза межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Росія також отримає відповідь від ЄС через агресію Росії у Керченській протоці. Посли домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії. Їх вважають причетними до захоплення українських військових.