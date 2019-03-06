Посли Євросоюзу затвердили санкції проти 8 росіян через агресію РФ поблизу Керченської протоки
Посли Євросоюзу узгодили санкції проти восьми росіян за захоплення російськими силовиками 24 українських моряків поблизу Керченської протоки восени 2018 року.
Офіційно рішення оформлять на наступному тижні, повідомив журналіст Рікар Йозвяк у Twitter.
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Посли ЄС узгодили санкції проти 8 осіб з Росії, що відповідальні за затримання 24 військовослужбовців з України після інциденту в листопаді 2018,
– мовиться у його повідомленні.
Окрім того, Євросоюз збирається також продовжити санкції проти 163 осіб і 44 підприємств на півроку.
Зазначимо, що мовиться про розширення так званого "чорного списку" ЄС на 8 осіб. Усі, хто потрапляють під ці обмеження, не можуть мати відкриті банківські рахунки в Європейському Союзі, відвідувати країни ЄС і вести бізнес на їх території. Окрім того, рахунки цих осіб, які вже відкриті на території Євросоюзу, заморозять.
Додамо, до липня 2019 року проти Росії діють такі обмеження:
- обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, їхніх контрольних дочірніх компаній, створених поза межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;
- заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;
- заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;
- обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.
Що відомо про агресію РФ поблизу Керченської протоки і чому проти Росії вводять санкції? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.
Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.
Своєю чергою, у Європі та США вже неодноразово закликали росіян звільнити полонених українців. Там засуджують дії Росії і погрожують новими санкціями.