Чому Крим став важким тягарем для Росії

Захопивши Крим, очільник кремля Володимир Путін викликав ейфорію серед росіян та підвищив рівень своєї підтримки серед населення. Росія анексувала стратегічно важливий форпост з великими газовими родовищами, кількома верфями і портами, однак наслідки окупації все частіше стають важким тягарем для Росії.

Витрати на утримання Криму значно суттєво спустошують російський бюджет, пояснив Андре Баллін виданню Handelsblatt.

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Лише сам Кримський міст коштував Росії 3,5 мільярда євро. Значних витрат потребують і будівництво та ремонт під'їзних доріг на півострові а проблем все більше і більше. Ось, до прикладу, спроба забезпечити окупований Крим електроенергією за допомогою турбін Siemens закінчилася величезним скандалом і новими санкціями.

Окрім того, на захопленому Росією півострові існують великі проблеми із водопостачанням. Крим бореться із дефіцитом води після того, як Україна закрила Північний кримський канал, сільське господарство в Криму бореться з дефіцитом води.

Примусове буріння свердловин не вирішить цю проблему, так як рівень підземних вод загрожує ще більше опуститися,

– зазначає Баллін

Один із найпотужніших ударів по економіці країни-агресора – санкції від Заходу за анексію півострова. Спочатку вони були спрямовані тільки проти окремих осіб і обмеженого числа компаній, однак вже згодом їх доповнили строгими заходами за конфлікт на Донбасі.

"Хоча Кремль вже давно намагається применшити економічні наслідки для Росії, втрати все ж незаперечні. Про це заявив і глава ревізійного управління Росії Олексій Кудрін. На його думку, санкції тільки в 2018 році уповільнили зростання ВВП Росіїна 0,5%, а в цілому, обійшлися російській економіці в 6% зростання", –пише журналіст.

Так, якщо в 2013 році Росія залучила 69,2 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій, то вже в 2014 році вони скоротилися до 22 мільярдів доларів.

Рекорд Росія побила у 2018 році: залучила лише 1,8 мільярда доларів іноземних інвестицій. Це найменший обсяг зовнішніх вливань за всю історію нової Росії.

Руйнівними стали третій і четвертий квартал минулого року понад 6 мільярдів доларів приватного капіталу вивели з Росії у цей період.

Зазначимо, у США готують новий законопроект, забороняє американському уряду визнавати Крим російським. Його одноголосно схвалили члени комітету у закордонних справах Палати представників США. Окрім того, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії антиросійських санкцій . Їх США запровидили через агресивні дії Росії в Україні.

Кого стосуються санкції?Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.

Рішення про продовження санкцій ухвалив і ЄС – обмеження проти Росії діятимуть до липня 2019 року.

Які обмеження діятимуть проти Росії до липня 2019 року?