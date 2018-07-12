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Почему Нацбанк "лезет" с законодательством криптовалют: объяснение НБУ

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В НБУ разъяснили нюансы законотворчества по крипторынку
В НБУ разъяснили нюансы законотворчества по крипторынку / mind.ua

Нацбанк не имел никакого отношения и не занимался криптовалютами, пока биткойн не начал стремительно расти в цене. Тогда все сразу заинтересовались – как бы получить из этого выгоду и насколько она законна. В объяснении от НБУ 2014 года говорилось о том, что криптовалюты – это денежный суррогат, который прямо запрещен законом. И правоохранители воспользовались этим, чтобы "потрясти" майнеров.

С августа 2017 года Нацбанк установил, что криптовалюты – это не деньги и не денежный суррогат. Много уголовных дел против майнеров после этого были закрыты. Однако вопрос урегулирования криптосферы остался открытым.

Как регулировать криптобизнес, кто должен этим заниматься, какое законодательство нужно – на эти вопросы попытался ответить руководитель проектов и программ НБУ Емал Бахтари, озвучив видение Нацбанка по регулированию и будущее этой сферы.

Вся претензия к НБУ относительно разъяснений по криптовалютах базировалась вокруг того, что в слове "криптовалюты" есть слово "валюта". Впрочем, четкого определения, чем является биткойн и его собратья – в Украине до сих пор нет.

НБУ про криптовалюти

В Нацбанке разъяснили, чем криптовалюта точно не является, согласно действующему законодательству

Криптовалюта – не деньги. Но где-то ею уже можно за кофе рассчитаться, где – налоги уплатить. Уже понятно, что они вышли за пределы компьютерных игр. И об этом начинают думать в центральных банках. Поэтому и нам надо подумать. Конечно, было и давление сообщества – давайте, Нацбанк, решайте,
– рассказал Емал Бахтари.

Но нужно разобраться, что это такое. Криптовалют уже три тысячи видов. И вопрос – как определяется курс. Мы знаем, что для любого актива есть четкие правила, которые устанавливает рынок. Относительно криптовалют – где гарантия, что этот курс не установлен каким-то изломом системы или фейковыми соглашениями, чтобы курс "взлетел", чтобы продать?

По словам Бахтари, представители НБУ встречались со многими представителями крипторынка. Задача была – дать определение. В это включились депутаты Верховной Рады. Написали два или три законопроекта, пытаясь описать, что такое биткойн и блокчейн. Написали сомнительного качества документы, а потом решили, что хватит пиариться, нужно писать что-то толковое.

Наше видение такое, что криптовалюта – это определенный актив. Есть регулятор, Нацкомиссия по ценным бумагам. Криптовалюту так же можно покупать-продавать. С полученной прибыли – уплатить налог, задекларировать. Площадки для торгов криптовалютами должны быть организованными, прозрачными,
– отметил чиновник НБУ.

Он объяснил: еще одна проблема криптовалют – счета вполне анонимны. Только логин и пароль. Кто кому и что перечислил – не понятно. Для коррупции, террористов, торговли оружием и наркотиками лучшего инструмента и не надо. Хотя специалисты отрицают – там все можно отследить. Да, это очень сложно. И кто это будет делать – наша налоговая? Там людей не хватает, не то что сложного оборудования, отметил Бахтари.

Отдельно возникает вопрос по поводу майнинга. Потому что там трудно сказать – какая доходность. Себестоимость сложно посчитать.

Мы создали рабочую группу, подключили туда комиссию, Минфин, ДФС. Основной драйвер – несколько депутатов. Они уже написали законопроекты, к ним еще есть много замечаний. Но главная идея в том, что их будет два: один введет в законодательное поле операции с этими инструментами – там будет и ICO, и токены; второй относительно налогообложения – закон о внесении изменений в Налоговый кодекс,
– отметил представитель НБУ.

Бахтари отметил, что сейчас сложно сказать, криптовалюты что-то вытеснят. Но их точно нельзя ограничить. Если на законодательном уровне сказать, что криптовалюты, например, – будут действовать только через идентифицированные площадки, проконтролировать это невозможно.

Зачем тогда НБУ и законодатели "лезут" со своим законом? Бахтари подытожил: во-первых – чтобы не участники крипторынка не имели проблем с силовиками. Ибо все то, чем занимаются криптовалютчики – никак не определено законом. И силовики могут интерпретировать такую деятельность, как хотят. Во-вторых, закон нужен для того, чтобы четко указать, что майнинг – законный, и создать платформу для тех, кто хочет заниматься им легально, чтобы не уклоняться от налогов и не иметь проблем. Нужно создать цивилизованные условия.

Теги: Новости Украины Законодательство НБУ Криптовалюта
Источник: 24 канал
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