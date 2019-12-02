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      Почему нардепы хотят уволить Трубу: скандальные аудиозаписи руководителя ГБР

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      Верховная Рада может перезапустить Государственное бюро расследований и разблокировать следствие по делам Майдана. Соответствующий законопроект стоит первым в повестке дня. Но ко второму чтению в проекте закона появилась поправка, которая увольняет все руководство ГБР.

      Руководитель ГБР Роман Труба на заседании правоохранительного комитета убеждал нардепов, что его увольнение будет местью чиновников, против которых бюро ведет уголовные дела. Ведь ко второму чтению законопроекта, который должен усовершенствовать работу ГБР, добавили поправку, которой увольняют Романа Трубу и его заместителей.

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      "320 правка появилась, потому что Роман Труба конституционно неспособен руководить ГБР. И это уже понимают все", – рассказал основатель экспертной организации StateWatch Александр Леменов.

      Романа Трубу назначили на должность директора ГБР за год до создания самого бюро. "Это был договорняк между "Блоком Петра Порошенко" и "Народным Фронтом". Но Роман Труба оказался таким человеком, который приспосабливается к всех политическим назначениям", – пояснила народный депутат "Голоса" Александра Устинова.

      Олександра Устінова
      Александра Устинова

      Недавно в телеграмм-канале "Трубу прорвало" выложили часы скандальных аудиозаписей, сделанных в кабинете директора ГБР. На которых слышно, как человек с голосом, похожим на голос Романа Трубы, разговаривает то с Генпрокурором Русланом Рябошкапкой, то с главой Офиса президента Андреем Богданом, то с собственными подчиненными.

      Из разговоров следует, что глава ГБР послушно выполняет указания и политические заказы. Речь идет о самых резонансных делах, таких как начало или прекращение обысков в "Приватбанке" или дела Петра Порошенко, которого труба обещает "постоянно таскать на допросы".

      То, что мы услышали на пленках, извините, это на голову не наденешь. Это нарушение вообще всех норм закона, которые мог сделать руководитель органа этой страны,
      – сообщила народный депутат "Голоса" Александра Устинова.

      Как рассказывают наши источники в Верховной Раде, за Трубу в Раде уже несколько недель идут торги. Скандальные нардепы от Слуги народа Александр Дубинский и Максим Бужанский, близкие с главным заказчиком дел Порошенко – одиозным юристом Портновым, настойчиво просили коллег не трогать Трубу.

      Петро Порошенко
      Петр Порошенко

      В то же время во фракции Порошенко, за которого взялось ГБР, наоборот всячески пытаются способствовать его увольнению. И теперь как никогда хотят перезагрузки органа, который сами же когда-то сделали ручным.

      И если Трубу таки уволят, в течение пяти дней Президент должен назначить временного исполняющего обязанности. Говорят, им станет заместитель генпрокурора Виктор Трепак. А в течение трех месяцев конкурсная комиссия должна выбрать нового руководителя.

      Законопроект о перезагрузке ГБР, наконец, должен устранить правовые коллизии и дать бюро работать независимо и эффективно. ГБР получит наконец статус правоохранительного органа, сможет самостоятельно вести прослушивание, а директор бюро получит больше полномочий.

      В целом его надо принимать. Он далеко не идеален, но другого пути нет,
      - заявил основатель экспертной организации StateWatch Александр Леменов.

      В частности этот законопроект позволяет разблокировать расследования дел Майдана, из-за которых уже почти две недели голодает адвокат погибших на Майдане Евгения Закревская и еще более 10 активистов.

      Что известно о скандальных записях с Трубой?
      20 ноября в сети обнародовали записи с якобы разговорами председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.

      Записи из офиса главы ГБР обнародовали в телеграмм-канале "Трубу прорвало". В этих разговорах Труба якобы обсуждал дела против Петра Порошенко, бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун, дело "Приватбанка" и тому подобное.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Государственное бюро расследований Новости Украины Новости политики Народный фронт Блок Петра Порошенко Петр Порошенко Роман Труба Приватбанк Партия Голос
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