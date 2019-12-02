Чому нардепи хочуть звільнити Трубу: скандальні аудіозаписи керівника ДБР

Верховна Рада може перезапустити Державне бюро розслідувань та розблокувати слідство у справах Майдану. Відповідний законопроєкт стоїть першим у порядку денному. Але до другого читання в проєкті закону з'явилася поправка, яка звільняє усе керівництво ДБР.

Керівник ДБР Роман Труба на засіданні правоохоронного комітету переконував нардепів, що його звільнення буде помстою високопосадовців, проти яких бюро веде кримінальні справи. Адже до другого читання законопроєкту, який мав удосконалити роботу ДБР, додали поправку, якою звільнюють Романа Трубу та його заступників.

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"320 правка з'явилася, тому що Роман Труба конституційно неспроможний керувати ДБР. І це вже розуміють всі", – розповів засновник експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Романа Трубу призначили на посаду директора ДБР за рік до створення самого бюро. "Це був договорняк між "Блоком Петра Порошенка" та "Народним Фронтом". Але Роман Труба виявився такою людиною, яка пристосовується до всіх політичних призначень", – пояснила народна депутатка "Голосу" Олександра Устінова.



Олександра Устінова

Нещодавно у телеграм-каналі "Трубу прорвало" виклали години скандальних аудіозаписів, зроблених в кабінеті директора ДБР. На яких чутно, як чоловік з голосом, схожим на голос Романа Труби, розмовляє то з Генпрокурором Русланом Рябошкапкою, то з головою Офісу президента Андрієм Богданом, то з власними підлеглими.

З розмов випливає, що голова ДБР слухняно виконує вказівки і політичні замовлення. Мова йде про найрезонансніші справи, як от початок або припинення обшуків в "Приватбанку" чи справи Петра Порошенка, якого труба обіцяє "постійно тягати на допити".

Те, що ми почули на плівках, вибачте, це на голову не вдягнеш. Це порушення взагалі всіх норм закону, які міг зробити керівник органу цією країни,

– повідомила народна депутатка "Голосу" Олександра Устінова.

Як розповідають наші джерела у Верховній Раді, за Трубу у Раді вже кілька тижнів йдуть торги. Скандальні нардепи від Слуги народу Олександр Дубінський та Максим Бужанський, близькі з головним замовником справ Порошенка – одіозним юристом Портновим, наполегливо просили колег не чіпати Трубу.



Петро Порошенко

Водночас у фракції Порошенка, за якого взялось ДБР, навпаки усіляко намагаються сприяти його звільненню. І тепер як ніколи хочуть перезавантаження органу, який самі ж колись зробили ручним.

І якщо Трубу таки звільнять, протягом п’яти днів Президент має призначити тимчасового виконуючого обов'язків. Кажуть, ним стане заступник генпрокурора Віктор Трєпак. А протягом трьох місяців конкурсна комісія має обрати нового очільника.

Законопроєкт про перезавантаження ДБР має нарешті усунути правові колізії і дати бюро працювати незалежно і ефективно. ДБР отримає нарешті статус правоохоронного органу, зможе самостійно вести прослуховування, а директор бюро отримає більше повноважень.

В цілому його треба ухвалювати. Він далеко не ідеальний, але іншого шляху немає,

– заявив засновник експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Зокрема цей законопроєкт дозволяє розблокувати розслідування справ Майдану, через які вже майже два тижні голодує адвокат загиблих на Майдані Євгенія Закревська та ще понад 10 активістів.

Що відомо про скандальні записи з Трубою?20 листопада у мережі оприлюднили записи з начебто розмовами голови Державного бюро розслідувань Романа Труби у своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.



Записи з офісу голови ДБР оприлюднили в телеграм-каналі "Трубу прорвало". У цих розмовах Труба нібито обговорював справи проти Петра Порошенка, ексміністерки охорони здоров’я Уляни Супрун, справу "Приватбанку" тощо.