Почему новые назначения президента и украинский парламент – это проблема для Украины, – депутат

О досрочных парламентских выборах, реакции депутатов на такие изменения и новые назначения Зеленского – в программе "Что это было" рассказала депутат украинского парламента Светлана Залищук.

О досрочных парламентских выборах

– Я думаю, что больше всего готов "Оппозиционный блок" с Медведчуком. Также это Порошенко, который только что закончил выборы, поэтому у него сформированы ячейки, штабы и медиа. И новоизбранный президент, который имеет мощную волну поддержки.

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– Все остальные готовы гораздо меньше. Я сейчас говорю о "Самопомочи", новосозданной партии Вакарчука "Голос", а также "Демальянсе" Они не могут сейчас выйти к обществу и сказать: "У нас есть собранные ресурсы, а также медийная поддержка. У нас есть команды, и мы готовы войти в парламент".

Если рассуждать о сути роспуска украинского парламента, то есть дискуссия о его конституционности. Я лично на позиции того, что наш парламент перестал быть легитимным морально. На позициях, на принципах, на ценностях – он не делает то, для чего он был сформирован.

– В Верховной Раде 22 мая голосовали за изменения в избирательное законодательство, и оно было провалено на волне того, что президент не подал открытые списки. Именно нынешний парламент саботировал последние 4,5 года новое избирательное законодательство, поэтому мы идем на досрочные выборы по закону Януковича.

Реакция депутатов на досрочные выборы

– Они согласились, однако и касаемо изменений избирательного законодательства тоже. И на голосовании в Верховной Раде мы увидели, что после их согласования это все полностью перевернули с ног на голову. Сегодня было объявлено с трибуны, что депутаты будут передавать конституционное представление и оспаривать конституционность указа президента.

– Есть подозрения, что Конституционный суд сегодня контролирует еще Петр Порошенко. ЦИК, которую также контролируют "Народный фронт" и Петр Порошенко, тоже упоминала, что будет учитывать конституционность указа. Таким образом у них и там есть возможность влиять и саботировать этот процесс. Сейчас мы вошли в фазу войны всех против всех. Однако я не вижу здесь роли, например, прогрессивного демократического голоса. И мне кажется, что это очень опасно для страны.

Когда состоятся досрочные парламентские выборы? 20 мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении распустить украинский парламент. Он дал нардепам несколько срочных задач "на следующие 2 месяца" до роспуска Рады: принятие законов о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении и о выборах.



21 мая состоялись консультации лидеров фракций Верховной Рады и Владимира Зеленского. По их итогам политики договорились, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля 2019 года. Впоследствии президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.



Также Зеленский предлагал нардепам на внеочередном заседании Верховной Рады изменить избирательное законодательство – снизить проходной барьер в парламент с 5% до 3% и отменить мажоритарную систему выборов. Однако, парламентарии провалили голосование, и Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два избирательных законопроекта президента.

Почему Зеленскому нужны перевыборы именно летом

– Это очевидно, ведь его поддержали более 70% на президентских выборах, и поэтому нужно быстро проводить парламентские выборы. Потому что за пять месяцев может произойти что угодно.

– Могут быть первые неосторожные шаги, дискредитации, шантаж, саботаж парламента, неспособность что-либо сделать. Украинская политика, она настолько динамичная, и быстрее, чем в любой другой стране мира.

О чем свидетельствуют назначения Зеленского

– Я считаю, что это проблема, начиная с главы Администрации Президента. Закон говорит, что он не может быть назначен, а команда президента рассказывает, что закон врет.

Для меня это первое назначение уже очень символично. Более того, глава АП, который однажды назвал журналистов "журналюгами", для меня это такая "черная метка" всему журналистскому сообществу. И мне казалось, что все журналисты должны были бы собраться и сказать: "Нет, такой коммуникации между нами не будет! Либо вы с нами общаетесь с достоинством, либо мы вам отплатим за это!". Это абсолютно не допустимый уровень коммуникации для новой президентской команды.

– Я на самом деле была очень рада, что Лена Зеркаль могла быть частью команды, и не только потому, что она женщина, а за ее профессионализм во внешней политике. Мне казалось, что она на посту замглавы АП по внешним вопросам – это стабильность во внешней политике. И мне очень жаль, что она отказалась. Не знаю, связано ли это с заявлением главы АП относительно референдума с Россией, но меня это обеспокоило.



Первые назначения Владимира Зеленского: инфографика 24 канала