Чому нові призначення президента та український парламент – це проблема для України: депутатка

Про дострокові парламентські вибори, реакцію депутатів на такі зміни та нові призначення Зеленського – у програмі "Що це було" розповіла депутатка українського парламенту Світлана Заліщук.

Про дострокові парламентські вибори

– Я думаю, що найбільше готовий "Опозиційний блок" з Медведчуком. Також це Порошенко, який щойно завершив вибори, тому у нього сформовані осередки, штаби та медіа. І новообраний президент, який має міцну хвилю підтримки.

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– Всі інші готові набагато менш. Я зараз говорю про "Самопоміч", новостворена партія Вакарчука "Голос", а також це "Демальянс" Вони не можуть зараз вийти до суспільства й сказати: "У нас є зібрані ресурси, а також медійна підтримка. В нас є команди й ми готові зайти до парламенту".

Якщо розмірковувати щодо суті розпуску українського парламенту, то є дискусія щодо його конституційності. Я особисто на позиції того, що наш парламент перестав бути легітимно морально. На позиціях, на принципах, на цінностях – він не робить те для чого він був сформований.

– У Верховній Раді 22 травня голосували за зміни до виборчого законодавства й воно було провалене на хвилі того, що президент не подав відкриті списки. Саме нинішній парламент саботував останні 4,5 роки нове виборче законодавство, тому ми йдемо на дострокові вибори за законом Януковича.

Реакція депутатів на дострокові вибори

– Вони погодилися, проте й щодо змін до виборчого законодавства також. Та на голосуванні у Верховній Раді ми побачили, що після їх погодження це все повністю перевернули з ніг на голову. Сьогодні оголошено було з трибуни, що депутати передаватимуть конституційне подання і оскаржувати конституційність указу президента.

– Є підозри, що Конституційний суд сьогодні контролює ще Петро Порошенко. ЦВК також згадувало, який також контролює "Народний фронт" і Петро Порошенко, будуть зважати на конституційність указу. Тому в них і там є можливість впливати та саботувати цей процес. Зараз ми увійшли у фазу війни всіх проти всіх. Проте я не бачу тут ролі, наприклад, прогресивного демократичного голосу. Й мені здається, що це дуже небезпечно для країни.

Коли відбудуться дострокові парламентські вибори?20 травня під час інавгураційної промови президент України Володимир Зеленський заявив про намір розпустити український парламент. Він дав нардепам декілька термінових завдань "на 2 наступні місяці" до розпуску Ради: прийняття закону про зняття депутатської недоторканності, про незаконне збагачення та про вибори.



21 травня відбулися консультації лідерів фракцій Верховної Ради та Володимира Зеленського. За їх підсумками політики домовились, що позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року. Згодом президент підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.



Також Зеленський пропонував нардепам на позачерговому засіданні Верховної Ради змінити виборче законодавство – знизити прохідний бар'єр до парламенту з 5% до 3% та скасувати мажоритарну систему виборів. Проте, парламентарі провалили голосування і Верховна Рада не включила до порядку денного сесії два виборчі законопроекти президента.

Чому Зеленському потрібні перевибори саме влітку

– Це очевидно, адже його підтримало понад 70% на президентських виборах й тому треба швидко проводити парламентські вибори. Бо за п’ять місяців може статися що завгодно.

– Можуть бути перші необережні кроки, дискредитації, шантажі, саботаж парламенту, неспроможність будь-що зробити. Українська політика вона настільки динамічна та швидша, аніж в будь-якій іншій країні світу.

Про що свідчать призначення Зеленського

– Я вважаю, що це проблема, починаючи з голови Адміністрації Президента. Закон говорить, що він не може бути призначеним, а команда президента розповідає, що закон бреше.

Для мене це перше призначення є вже дуже символічним. Більше того голова АП, який колись назвав журналістів "журналюгами" для мене це така "чорна мітка" всій журналістській спільноті. Й мені здавалося, що всі журналісти мали б зібратися й сказати: "Ні, такої комунікації між нами не буде! Або ви з нами спілкуєтеся з гідністю, або ми вам відплатимо за це.! Це абсолютно не припустимий рівень комунікації для нової президентської команди.

– Я насправді була дуже рада, що Лана Зеркаль могла бути частиною команди й не тільки тому що вона жінка, а через її професійність в зовнішній політиці. Мені здавалося, що вона на посаді Замглави АП із зовнішніх питань – це стабільність у зовнішній політиці. Й мені дуже шкода, що вона відмовилася. Не знаю чи це пов’язано із заявою глави АП щодо референдуму з Росією, але мене це занепокоїло.



Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу