Почему новый газовый контракт выгоднее предыдущего: объяснение Витренко

Условия нового газового соглашения с Россией являются более выгодными для Украины, чем условия предыдущего контракта, подписанного в 2009 году. Это касается и тарифов, и объемов транзита.

Новое соглашение с предыдущим контрактом сравнил в фейсбуке исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Тарифы на транзит

Плата за организацию транзита является конфиденциальной, что предусмотрено контрактом. Сами же тарифы на транспортировку устанавливает Регулятор (Национальная комиссия), они опубликованы на его сайте. По словам Витренко, тарифы являются конкурентными. "Нафтогаз" к ним добавляет только плату за свои услуги.

является конфиденциальной, что предусмотрено контрактом. на транспортировку устанавливает Регулятор (Национальная комиссия), они опубликованы на его сайте. По словам Витренко, тарифы являются конкурентными. "Нафтогаз" к ним добавляет только плату за свои услуги. По старому контракту "Газпром" ежемесячно платил за объем протранспортированного газа по новому контракту – за забронированные мощности на точках входа и выхода .

по новому контракту – . Для Украины новый вариант является лучшим . Если "Газпром" полностью загрузит забронированные мощности, то базовый уровень (за заказанные мощности на год или больше вперед) немного возрастет. Но чем меньше загрузка, тем большим для "Газпрома" будет эффективный тариф на транзит.

. Если "Газпром" полностью загрузит забронированные мощности, то базовый уровень (за заказанные мощности на год или больше вперед) немного возрастет. Но чем меньше загрузка, тем большим для "Газпрома" будет эффективный тариф на транзит. Тариф за мощности, заказанные на меньший срок, растут существеннее. Это побуждает пользователей бронировать мощности на более долгосрочный период.

Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 миллиардов кубометров на 2020 год и потом по 40 миллиардов на следующие 4 года, то есть 225 миллиардов кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит минимум 32 долларов .

заранее забронированных мощностей Газпром . Витренко убеждает, что гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) расходы на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет.

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Объемы транзита

Объемы, которые шли через Украину в Румынию и затем на юг Европы, теперь будут идти через Турецкий поток . Речь идет о примерно 30 миллиардах кубометров.

. Речь идет о примерно 30 миллиардах кубометров. Строительство Северного потока-2 пока прекращено благодаря санкциям США. Но никто не может дать гарантий, что этот обходной газопровод не будет достроен.

Россия может обходиться без украинского транзита и без Северного Потока-2. Себе в убыток, но весь этот проект, как утверждает Витренко, не о прибыли для России.

Но если Северный Поток-2 так и не будет достроен, а Украина подтвердит надежность транзита, уже по европейским правилам, объемы транзита будут большими.

О борьбе за увеличение объемов транзита в новых соглашениях

"Сначала наши европейские партнеры "получили" от России обещание сохранить транзит через Украину, но в значительно меньших объемах. Затем на политическом уровне удалось существенно увеличить объемы. А потом уже в Минске нам удалось их еще увеличить до уровня, заложенного в подписанные соглашения", – отметил Витренко.

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Сравнение с контрактом 2009 года

Предыдущий контракт на транзит, по словам исполнительного директора "Нафтогаза", вообще не содержал обязательств "качай или плати" .

. При правильном и своевременном уведомлении со стороны "Газпрома" он вообще мог сократить транзит до нуля и не платить ни копейки.

и не платить ни копейки. Контракт заключался параллельно с обязательством покупать не менее 40 миллиардов кубометров газа по цене, которая была выше рыночной .

. Украина платила за газ России в среднем на 5 миллиардов долларов больше, чем получала за транзит.

Если бы Украина взяла на себя такие же обязательства, то "Газпром" продолжил бы действие текущего контракта на 110 миллиардов кубометров.

Штраф Антимонопольного комитета

По мнению Витренко, с "Газпрома" за этим штрафом взыскали в Украине все, что физически можно было взыскать. Сделать это за рубежом было бы значительно труднее.

Что известно о новом транзитном договоре Украины с Россией