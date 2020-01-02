Чому новий газовий контракт є вигіднішим від попереднього: пояснення Вітренка

Умови нової газової угоди з Росією є вигіднішими для України, ніж умови попереднього контракту, підписаного у 2009 році. Це стосується і тарифів, і обсягів транзиту.

Нову угоду з попереднім контрактом порівняв у фейсбуці виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Тарифи на транзит

Плата за організацію транзиту є конфіденційною, що передбачено контрактом. Самі ж тарифи на транспортування встановлює Регулятор (Національна комісія), вони опубліковані на його сайті. За словами Вітренка, тарифи є конкурентними. "Нафтогаз" до них додає лише плату за свої послуги.

є конфіденційною, що передбачено контрактом. на транспортування встановлює Регулятор (Національна комісія), вони опубліковані на його сайті. За словами Вітренка, тарифи є конкурентними. "Нафтогаз" до них додає лише плату за свої послуги. За старим контрактом "Газпром" щомісяця платив за об’єм протранспортованого газу , за новим контрактом – за заброньовані потужності на точках входу і виходу.

, за новим контрактом – Для України новий варіант є кращим . Якщо "Газпром" повністю завантажить заброньовані потужності, то базовий рівень (за замовлені потужності на рік або більше наперед) трохи зросте. Але чим менше завантаження, тим більшим для "Газпрому" буде ефективний тариф на транзит.

. Якщо "Газпром" повністю завантажить заброньовані потужності, то базовий рівень (за замовлені потужності на рік або більше наперед) трохи зросте. Але чим менше завантаження, тим більшим для "Газпрому" буде ефективний тариф на транзит. Тариф за потужності, замовлені на менший термін, зростають суттєвіше. Це спонукає користувачів бронювати потужності на більш довгостроковий період.

Враховуючи загальний обсяг гарантованих потужностей (65 мільярдів кубометрів на 2020 рік і потім по 40 мільярдів на наступні 4 роки, тобто 225 мільярдів кубометрів за 5 років), виходить, що за тисячу кубометрів наперед заброньованих потужностей Газпром заплатить щонайменше 32 доларів.

наперед заброньованих потужностей Газпром Вітренко переконує, що гарантовані доходи від транзиту значно перевищують (маржинальні) витрати на транзит. Тобто від цього Україна виграє, а не програє.

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Обсяги транзиту

Обсяги, які йшли через Україну в Румунію і потім на південь Європи, наразі будуть йти через Турецький потік . Мова йде про приблизно 30 мільярдів кубометрів.

. Мова йде про приблизно 30 мільярдів кубометрів. Будівництво Північного Потоку-2 наразі припинене завдяки санкціям США. Але ніхто не може дати гарантій, що цей обхідний газопровід не буде добудований.

Росія може обходитися без українського транзиту і без Північного Потоку-2. Собі в збиток, але весь цей проєкт, як стверджує Вітренко, не про прибутки для Росії.

Але якщо Північний Потік-2 так і не буде добудований, а Україна підтвердить надійність транзиту, вже за європейськими правилами, обсяги транзиту будуть більшими.

Про боротьбу за збільшення обсягів транзиту у нових угодах

"Спочатку наші європейські партнери "отримали" від Росії обіцянку зберегти транзит через Україну, але у значно менших обсягах. Потім на політичному рівні вдалося суттєво збільшити обсяги. А потім вже у Мінську нам вдалося їх ще збільшити до рівня, закладеного в підписані угоди", – зазначив Вітренко.

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Порівняння з контрактом 2009 року

Попередній контракт на транзит, за словами виконавчого директора "Нафтогазу", взагалі не містив зобов’язань "качай або плати".

За правильного і вчасного повідомлення з боку "Газпрому" він взагалі міг скоротити транзит до нуля і не платити ні копійки.

і не платити ні копійки. Контракт укладався паралельно з зобов’язанням купувати не менше 40 мільярдів кубометрів газу за ціною, яка була вищою від ринкової.

Україна платила за газ Росії в середньому на 5 мільярдів доларів більше, ніж отримувала за транзит.

Якби Україна взяла на себе такі ж зобов’язання, то "Газпром" продовжив би дію поточного контракту на 110 мільярдів кубометрів.

Штраф Антимонопольного комітету

На думку Вітренка, з "Газпрому" за цим штрафом стягнули в Україні все, що фізично можна було стягнути. Зробити це за кордоном було б значно важче.

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