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      Почему партии с новыми лицами имеют невысокие шансы на выборах?

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      Какие новые лица украинцы увидят в Верховной Раде?
      Какие новые лица украинцы увидят в Верховной Раде? / 24 канал

      Условно новые демократические партии имеют немного шансов на парламентских выборах. Спрос на новые лица особенно не сработает, потому что уже доволен "Слугой народа".

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      По его словам, партии "Голос" Вакарчука, "Действуй с нами" нардепов Мустафы Найема и Светланы Залищук и "Важные люди", во главе которой стоят два бизнесмена – Максим Нефедов и киевский ресторатор, депутат Киевсовета Сергей Гусовский, позиционируют себя в качестве новых демократических сил. Все эти партии можно отнести к так называемым еврооптимистам. Проблема в том, что у них схожее видение на развитие Украины и они в основном работают на молодую аудиторию. За исключением "Голоса" Вакарчука, у них очень низкая узнаваемость среди избирателей.

      Основная задача "Голоса", "Действуй с нами" и "Важные люди" – перехватить студенчество, которое не подхватил Зеленский. Риторика у всех смежная. К примеру, в вопросе войны и мира, отношений с Россией, верховенства права, борьбы с коррупцией, переформатирование правоохранительных органов. Они будут говорить об одних и тех же ценностных вещах, критикуя Порошенко и Зеленского,
      считает Андрей Вигиринский.

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      Поэтому, кроме "Голоса," по его убеждению, у других шансов нет. Спрос на новые лица особенно не сработает, потому что уже доволен "Слугой народа". Поэтому надо объединяться вокруг сильного игрока. Плюс подтянуть мажоритарщиков. И таким образом сформировать свою фракцию в парламенте.

      Какие результаты последних соцопросов?
      Согласно результатам соцопроса группы "Рейтинг", четыре партии проходят в Верховную Раду: "Слуга народа" – 43,8%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – готовы голосовать – 10,5%; "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 8,8%; ВО "Батькивщина" – 7,3%. Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критически.
      Вибори Верховної РадиКто проходит в парламент согласно соцопросу

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский Блок Петра Порошенко Святослав Вакарчук Партия Голос
      Источник: 24 канал
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