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      Чому партії з новими обличчями мають невисокі шанси на виборах?

      798 Читать новость на русском
      Які нові обличчя українці побачать у Верховній Раді?
      Які нові обличчя українці побачать у Верховній Раді? / 24 канал

      Умовно нові демократичні партії мають небагато шансів на парламентських виборах. Попит на нові обличчя особливо не спрацює, бо вже задоволений "Слугою народу".

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      За його словами, партії "Голос" Вакарчука, "Дій з нами" нардепів Мустафи Найєма і Світлани Заліщук і "Люди важливі", на чолі якої стоять два бізнесмени – Максим Нефьодов і київський ресторатор, депутат Київради Сергій Гусовський, позиціонують себе в якості нових демократичних сил. Всі ці партії можна віднести до так званих єврооптимістів. Проблема в тому, що в них схоже бачення на розвиток України і вони здебільшого працюють на молоду аудиторію. За винятком "Голосу" Вакарчука, в них дуже низька пізнаваність серед виборців.

      Основне завдання "Голосу", "Дій з нами" і "Люди важливі" – перехопити студентство, яке не підхопив Зеленський. Риторика у всіх суміжна. Приміром, у питанні війни і миру, стосунків із Росією, верховенства права, боротьби з корупцією, переформатування правоохоронних органів. Вони говоритимуть про одні й ті самі ціннісні речі, критикуючи Порошенка і Зеленського,
      – вважає Андрій Вігірінський.

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      Тому, крім "Голосу," на його переконання, в інших шансів немає. Попит на нові обличчя особливо не спрацює, бо вже задоволений "Слугою народу". Тому треба об’єднуватися навколо сильного гравця. Плюс підтягнути мажоритарників. І таким чином сформувати свою фракцію в парламенті.

      Які результати останніх соцопитувань? Згідно з результатами соцопитування групи "Рейтинг", чотири партії проходять до Верховної Ради: "Слуга народу" – 43,8%; "Опозиційна платформа – За життя" – готові голосувати – 10,5%; "Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 8,8%; ВО "Батьківщина" – 7,3%. Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.
      Вибори Верховної Ради
      Хто проходить в парламент згідно із соцопитуванням

       

       

      blog_ava
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Блок Петра Порошенка Святослав Вакарчук Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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