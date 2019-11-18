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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Хочет выиграть суд, – Бабин объяснил, почему Путин вернул корабли Украине

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      Российская Федерация вернула украинские корабли, ведь вскоре в Гааге начнется рассмотрение дела о захвате судов в Азовском море россиянами.

      Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его словам, россияне до начала рассмотрения этого дела, выполняют предварительный приказ Международного трибунала, который был фактически мерой. А его не исполнение существенно ухудшит их позиции в глазах арбитража.

      На времени: Захват украинских моряков и кораблей: в Гааге пройдут первые слушания

      "Россияне, как не парадоксально, надеются выиграть процессуально этот арбитраж, конечно, не потому, что они правомерно что-то делали, а из-за процессуальных вопросов. Они хотят максимально подстраховаться, в частности, выполняя приказ международного трибунала. Почему они не выполняли приказ раньше, вовремя? Конечно, они хотели, как всегда, что-то выпросить вместо этого", – пояснил эксперт.

      Справка! Россия должна была отдать Украине захваченные в ноябре 2018 года украинские корабли еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряка и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло. Пленные моряки вернулись вместе с 11 другими заключенными Кремля 7 сентября в рамках обмена с Россией.

      Он сказал, что если россияне проиграют, то Украина будет иметь решение, в котором будет указываться, что Россия неправомерно захватила военные корабли и должна будет выплатить какую-то компенсацию.

      Например, несколько миллионов долларов. Это дело непринципиальное на самом деле. И если мы даже не выиграем, то беды не будет, ибо мы его не выиграем чисто по процессуальным основаниям, возможно. Это не будет означать, что Россия действовала правомерно,
      – отметил бывший представитель президента Украины в Крыму.

      Также Бабин отреагировал на версию, что РФ не отдавала корабли, потому что пыталась скрыть следы обстрелов, то есть залатать дыру на судне.

      "Если они это даже делали, то я более объективного смысла не вижу, ибо есть неоспоримые самими россиянами факты обстрела и есть раненые на кораблях с соответствующими обломками, которые были изъяты из их тел. Это все подтверждают сами россияне. Я процессуальных оснований ремонтировать эти корабли, кроме как улучшить собственную позицию, в арбитраж, не вижу. С другой стороны, россияне заявляют, что отдают их без снаряжения, без секретных материалов, которые они изымали в какие-то музеи. Но извините, это хуже, чем делать дырку и они это делают. Но, как по мне, это противоречиво. И на юридические обстоятельства арбитража эти поступки не влияют", – добавил он.

      Что известно о возвращении захваченных кораблей?
      6 ноября росСМИ сообщили, что Россия вернет Украине захваченные военные корабли к проведению саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. Советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что военные корабли скоро вернутся в Украину. Однако конкретную дату он не назвал.

      Утром 17 ноября украинские военные корабли покинули оккупированную Керчь и вышли в Черное море. Их сопровождают корабли российских пограничников.

      Днем 18 ноября Россия начала процесс передачи захваченных украинских кораблей.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Возвращение захваченных кораблей Конфликт в Азовском море Новости России
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