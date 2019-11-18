Хоче виграти суд, – Бабін пояснив, чому Путін повернув кораблі Україні

Російська Федерація повернула українські кораблі, адже незабаром в Гаазі почнеться розгляд справи щодо захоплення суден в Азовському морі росіянами.

Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній представник президента України в Криму Борис Бабін. За його словами, росіяни до початку розгляду цієї справи, виконують попередній наказ Міжнародного трибуналу, який був фактично запобіжним заходом. А його не виконання істотно погіршить їхні позиції в очах арбітражу.

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"Росіяни, як не парадоксально, сподіваються виграти процесуально цей арбітраж, звісно, не тому, що вони правомірно щось чинили, а через процесуальні питання. Вони хочуть максимально підстрахуватись, зокрема, виконуючи наказ Міжнародного трибуналу. Чому вони не виконували наказ раніше, вчасно? Звісно, що вони хотіли, як завжди, щось випросити замість цього", – пояснив експерт.

Довідка! Росія повинна була віддати Україні захоплені у листопаді 2018 року українські кораблі ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося. Полонені моряки повернулися разом з 11 іншими в'язнями Кремля 7 вересня в межах обміну з Росією.

Він сказав, якщо росіяни програють, то Україна матиме рішення, в якому зазначатиметься, що Росія неправомірно захопила військові кораблі і повинна буде виплатити якусь компенсацію.

Наприклад, декілька мільйонів доларів. Ця справа непринципова насправді. І якщо ми навіть її не виграємо, то біди не буде, бо ми її не виграємо суто з процесуальних підстав, можливо. Це не буде означати, що Росія діяла правомірно,

– зазначив колишній представник президента України в Криму.

Також Бабін відреагував на версію, що РФ не віддавала кораблі, бо намагалась приховати сліди обстрілів, тобто залатати дірку на судні.

"Якщо вони це навіть робили, то я сенсу об'єктивнішого не бачу, бо є незаперечувані самими росіянами факти обстрілу і є поранені на кораблях з відповідними уламками, які були вилучені з їхніх тіл. Це все підтверджують самі росіяни. Я процесуальних підстав ремонтувати ці кораблі, окрім як покращити власну позицію, в арбітражу, не бачу. З іншого боку росіяни заявляють, що відають їх без спорядження, без таємних матеріалів, які вони вилучали в якісь музеї. Але вибачте, це гірше, ніж чинити дірку і вони це роблять. Але, як на мене, це суперечливо. І на юридичні обставини арбітражу ці вчинки не впливають", – додав він.

Що відомо про повернення захоплених кораблів?6 листопада росЗМІ повідомили, що Росія поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Радник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що військові кораблі скоро повернуться в Україну. Проте конкретну дату він не назвав.



Вранці 17 листопада українські військові кораблі покинули окуповану Керч і вийшли у Чорне море. Їх супроводжують кораблі російських прикордонників.



Удень 18 листопада Росія розпочала процес передачі захоплених українських кораблів.