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      Почему США сняли санкции с близкого к Путину олигарха Дерипаски

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      В Конгрессе США требуют объяснений
      В Конгрессе США требуют объяснений / Фото из открытых источников

      Олигарх Олег Дерипаска – важное звено не только в российской экономике, но и в политико-олигархической российские элите. США смягчили санкции, чтобы через Дерипаску давить на ближайшее окружение Путина.

      Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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      Снятие американских санкций с Дерипаски – это не ослабление давления на Россию. Наоборот – принцип кнута и пряника. США показывают, что могут как ввести санкции, так и ослабить. И все зависит от поведения Дерипаски. Очевидно, сначала были определенные переговоры с Дерипаской через юристов или напрямую. Просто так эти санкции бы не снимались. Важно, что Дерипаска обещал взамен,
      – отмечает Сергей Постоловский.

      По словам эксперта, сомнительно, что такое давление будет иметь успех. Путин в своих внешнеполитических решениях очень самостоятельный и не прислушиваться к мнению олигархов. С другой стороны, это может сыграть злую шутку, поскольку нельзя исключать внутреннего дворцового переворота.

      В то же время политолог отмечает: связка Дерипаски и бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Манафорта – важная в вопросе Украины. Дерипаска привел в Украину Манафорта, у которого произошел контакт с Ахметовым и дальше Януковичем. И это все опасно для Трампа.

      Опасный круг для Трампа сужается. Спецпрокурор Роберт Мюллер оказался паренем упорным, о чем хорошо свидетельствует арест и Манафорта, и экс-советника Трампа Роджера Стоуна. Плюс подозрения относительно того, что во время саммита G20 в Буэнос-Айресе в 2018-м Трамп и Путин говорили в присутствии только русского переводчика, и о чем – неизвестно. До импичмента вряд ли дойдет. Но Трамп – не агент Путина. Он просто действует, как бизнесмен в политике,
      – считает Постоловский.

      При этом он отмечает: несмотря на обострение в Венесуэле, снятие санкций с Дерипаски, Украина не станет менее важной для США. США продолжат усиливать санкции против российских юридических и физических лиц.

      Напомним, с требованием обосновать решение о снятии санкций с трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской в ​​Минфин обратились руководители трех комитетов, которые возглавляют демократы в Палате представителей США. Как известно, США сняли санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски, попавших под ограничения в апреле 2018 – "Русал", "En+" и "Евросибэнерго".

      Что известно о санкциях против Олега Дерипаски?
      19 декабря стало известно, что Министерство финансов США планирует снять санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски, среди которых крупнейший в мире производитель алюминия компания "Русал".

      Санкции были введены США в апреле 2018 года против российских олигархов, приближенных к президенту Путину по делу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

      В перечне оказалось 38 российских богачей, среди которых и Олег Дерипаска. Акции компании "Русал" Дерипаски упали вдвое после санкций США. Компании США начали аннулировать контракты с российскими организациями из списка санкций.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости США Санкции Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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