США сняли санкции с компаний приближенного к Путину олигарха: в Конгрессе требуют объяснений

С требованием обосновать ситуацию в Минфин обратились руководители трех комитетов, которые возглавляют демократы в Палате представителей США. Они требуют объяснить решение о снятии санкций с трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом говорится в официальном письме, которое опубликовали на сайте Финансового комитета нижней палаты Конгресса.

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24 канал писал, что Соединенные Штаты Америки сняли санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски, которые попали под ограничения еще в апреле 2018 года. Так, председатели комитетов ожидают получить все необходимые документы-объяснения по этому вопросу до 5 февраля. В то же время, санкции в отношении самого российского олигарха остаются в силе.

Посылаем официальный запрос на получение документов, касающихся процесса принятия решения, которое привело к исключению из списка санкций компаний EN+, "Русал" и "ЕвроСибЕнерго",

– пишут они.

В частности, письмо подписали глава финансового комитета, конгресвумен Максин Уотерс, председатель Комитета по вопросам разведки, конгрессмен Адам Шифф и глава Комитета по иностранным делам, конгрессмен Элиот Энгел.

Политики напомнили, что все три компании связаны с приближенным к Путину олигархом Олегом Дерипаской, хотя формально его доля акций уменьшена в пакетах компаний.

Кроме того, в конгрессе отмечают, что Дерипаска связан с бывшим главой предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом – фигурантом расследования Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.

Санкции против Дерипаски были самыми крупными, которые когда-либо вводились в отношении любого бизнесмена и его зарегистрированных на бирже компаний. О намерении их снять в Минфине США заявляли еще декабре 2018 года, этого требовала администрация президента США Дональда Трампа. По мнению многих экспертов, это лишь подтверждает связи Трампа с Россией.

США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов 6 января. Тогда в перечне оказалось 38 российских богачей, среди которых и Олег Дерипаска. Вследствие санкций российские олигархи за первый день потеряли более 12 млрд долларов