США зняли санкції з компаній наближеного до Путіна олігарха: у Конгресі вимагають пояснень

Із вимогою обґрунтувати ситуацію до Мінфіну звернулись керівники трьох комітетів, які очолюють демократи у Палаті представників США. Вони вимагають пояснити рішення про зняття санкцій з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це йдеться у офіційному листі, який опублікували на сайті Фінансового комітету нижньої палати Конгресу.

Читайте також: "Пояснили, що я маю право казати": російські спецслужби заборонили Рибці говорити про Дерипаску

24 канал писав, що Сполучені Штати Америки зняли санкції з трьох компаній російського олігарха Олега Дерипаски, які потрапили під обмеження ще в квітні 2018 року. Так, голови комітетів очікують отримати усі необхідні документи-пояснення щодо цього питання до 5 лютого. Водночас, санкції щодо самого російського олігарха залишаються в силі.

Надсилаємо офіційний запит на отримання документів, які стосуються процесу прийняття рішення, що призвело до виключення зі списку санкцій компаній EN+, "Русал" та "ЄвроСібЕнерго,

– пишуть вони.

Зокрема, лист підписали глава Фінансового комітету, конгресвумен Максін Уотерс, голова Комітету з питань розвідки, конгресмен Адам Шифф та глава Комітету у закордонних справах, конгресмен Еліот Енгел.

Політики нагадали, що усі тир компанії пов'язані з наближеним до Путіна олігархом Олегом Дерипаскою, хоча формально його частка акцій зменшена у пакетах компаній.

Окрім того, у конгресі наголошують, що Дерипаска пов'язаний з колишнім головою передвиборчої кампанії Трампа Полом Манафортом – фігурантом розслідування Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори.

Санкції проти Дерипаски були найбільшими, які коли-небудь вводилися щодо будь-якого бізнесмена та його зареєстрованих на біржі компаній. Про намір їх зняти в Мінфіні США заявляли ще грудні 2018 року. цього вимагала адміністрації президента США Дональда Трампа. На думку багатьох експертів, це лише підтверджує зв'язки Трампа з Росією.

США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів 6 січня. Тоді у переліку опинилось 38 російських багатіїв, серед яких і Олег Дерипаска. Внаслідок санкцій російські олігархи за перший день втратили понад 12 мільярдів доларів