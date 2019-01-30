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      Чому США зняли санкції з наближеного до Путіна олігарха Дерипаски

      1549 Читать новость на русском
      У Конгресі США вимагають пояснень
      У Конгресі США вимагають пояснень / Фото з відкритих джерел

      Олігарх Олег Дерипаска – важлива ланка не тільки в російській економіці, але й у політично-олігархічній російські еліті. США пом’якшили санкції, щоб через Дерипаску тиснути на найближче оточення Путіна.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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      Зняття американських санкцій з Дерипаски – це не послаблення тиску на Росію. Навпаки – принцип кнута і пряника. США показують, що можуть як ввести санкції, так і послабити. І все залежить від поведінки Дерипаски. Вочевидь, спочатку були певні переговори з Дерипаскою через юристів або напряму. Просто так ці санкції би не знімалися. Важливо, що Дерипаска обіцяв натомість,
      – наголошує Сергій Постоловський.

      За словами експерта, сумнівно, що такий тиск матиме успіх. Путін у своїх зовнішньополітичних рішеннях дуже самостійний і не дослухатиметься до думки олігархів. З іншого боку, це може зіграти злий жарт, оскільки не можна виключати внутрішнього палацового перевороту.

      Водночас політолог зазначає: зв’язка Дерипаски і колишнього керівника виборчого штабу Трампа Манафорта – важлива у питанні України. Дерипаска привів в Україну Манафорта, з яким відбувся контакт з Ахметовим і далі Януковичем. І це все небезпечно для Трампа.

      Небезпечне коло для Трампа звужується. Спецпрокурор Роберт Мюллер виявився парубок завзятий, про що добре свідчить арешт і Манафорта, і екс-радника Трампа Роджера Стоуна. Плюс підозри щодо того, що під час саміту G20 в Буенос-Айресі в 2018-му Трамп і Путін говорили в присутності тільки російського перекладача, і про що – невідомо. До імпічменту навряд чи дійде. Але Трамп – не агент Путіна. Він просто діє, як бізнесмен у політиці,
      – вважає Постоловський.

      При цьому він зазначає: попри загострення у Венесуелі, зняття санкцій з Дерипаски, Україна не стане менш важливою для США. США продовжать посилювати санкції проти російських юридичних і фізичних осіб.

      Нагадаємо, з вимогою обґрунтувати рішення про зняття санкцій з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою до Мінфіну звернулись керівники трьох комітетів, які очолюють демократи у Палаті представників США. як відомо, США зняли санкції з трьох компаній російського олігарха Олега Дерипаски, які потрапили під обмеження в квітні 2018 року – "Русал", En + і "Євросибенерго".

      Що відомо про санкції проти Олега Дерипаски?19 грудня стало відомо, що Міністерство фінансів США планує зняти санкції з компаній російського олігарха Олега Дерипаски, серед яких найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал".

      Санкції були введені США в квітні 2018 року проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.

      В переліку опинилось 38 російських багатіїв, серед яких і Олег Дерипаска. Акції компанії "Русал" Дерипаски впали вдвічі після санкцій США. Компанії США почали анулювати контракти з російськими організаціями зі списку санкцій.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Санкції Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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