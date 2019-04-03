Почему Столтенберга оставили руководителем НАТО еще на 3 года

Страны-члены Североатлантического альянса продлили срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО на три года, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу назначить его преемника.

На прошлой неделе НАТО договорились, что Йенс Столтенберг будет генсекретарем Альянса до 30 сентября 2022 года, то есть 3 дополнительных года. Союзники выразили ему поддержку и готовы сотрудничать, чтобы адаптировать и модернизировать Альянс. В общем Столтенберг будет руководить НАТО 8 лет. За 70-летнюю историю Альянса большинство генсеков возглавляли организацию не более пяти лет.

Читайте также: Разворота к России не будет: почему новоизбранный президент не изменит курс на ЕС и НАТО

Британское издание The Times со ссылкой на источники сообщает, что продление мандата Столтенберга связано с американским президентом Дональдом Трампом. Союзные страны стремятся отсрочить битву за пост генсека НАТО до выборов в США в 2020 году в надежде, что Трамп не переизберется на второй срок.

Партнеры по НАТО протолкнули решение о продлении срока руководителя Альянса Йенса Столтенберга, чтобы не допустить, чтобы Трамп назначил преемника,

– говорится в сообщении.

Американский президент неоднократно обвинял европейских членов НАТО в неспособности внести справедливую долю в расходы на оборону. Только восемь из 29 членов НАТО достигают минимального целевого показателя в 2% ВВП.

Кроме того, вчера, 3 апреля, Трамп заявил, что хотел переизбрание Столтенберга и назвал свои отношения с ним "выдающимися".

"Он проделал отличную работу, и когда пришло время переизбрания, у меня не было сомнений, кого я хочу видеть на этой должности", – сказал он.

Какие отношения у Столтенберга с Украиной?

7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Об этом решении Столтенберг отозвался одобрительно. Он сказал, что Североатлантический альянс будет стремиться помогать Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции, модернизировать ВСУ, проводить реформы, в частности бороться с коррупцией, ведь Киев – важный партнер для НАТО. А еще Столтенберг тогда призвал страны-члены НАТО помочь Украине на двустороннем уровне.