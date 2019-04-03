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      Чому Столтенберга залишили керівником НАТО ще на 3 роки

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      Столтенберга залишили генсеком НАТО, щоби Трамп не зміг призначити наступника
      Столтенберга залишили генсеком НАТО, щоби Трамп не зміг призначити наступника / Getty Images

      Країни-члени Північноатлантичного Альянсу продовжили термін повноважень Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО на три роки, аби не дати президенту США Дональду Трампу призначити його наступника.

      Минулого тижня члени НАТО домовилися, що Єнс Столтенберг буде генсекретарем Альянсу до 30 вересня 2022 року, тобто 3 додаткових роки. Союзники висловили підтримку генсеку та готові співпрацювати, аби адаптувати та модернізувати Альянс. Загалом Столтенберг буде керувати НАТО 8 років. За 70-літню історію Альянсу більшість генсеків очолювали організацію не довше п'яти років.

      Читайте також: Розвороту до Росії не буде: чому новообраний президент не змінить курс на ЄС і НАТО

      Британське видання The Times із посиланням на джерела повідомляє, що продовження мандату Столтенберга пов'язане з американським президентом Дональдом Трампом. Союзні країни прагнуть відтермінувати битву за посаду генсека НАТО до виборів в США у 2020 році в надії, що Трамп не переобереться на другий термін.

      Партнери по НАТО проштовхнули рішення про продовження терміну керівника Альянсу Єнса Столтенберга, аби не допустити, щоб Трамп призначив наступника,
      – йдеться у повідомленні.

      Американський президент неодноразово звинувачував європейських членів НАТО в нездатності внести справедливу частку у витрати на оборону. Тільки вісім з 29 членів НАТО досягають мінімального цільового показника в 2% ВВП.

      Окрім того, вчора, 3 квітня Трамп заявив, що хотів переобрання Столтенберга і назвав свої стосунки з ним "видатними".

      "Він виконав відмінну роботу, і коли прийшов час переобрання, у мене не було сумнівів, кого я хочу бачити на цій посаді" – сказав він.

      Які стосунки у Столтенберга з Україною?7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Про це рішення Столтенберг відгукнувся схвально. Він сказав, що Північноатлантичний альянс прагнутиме допомагати Україні рухатися шляхом євроатлантичної інтеграції, модернізовувати ЗСУ, проводити реформи, зокрема боротися з корупцією, адже Київ – важливий партнер для НАТО. А ще Столтенберг тоді закликав країни-члени НАТО допомогти Україні на двосторонньому рівні.

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      Теги: Новини політики Новини України Дональд Трамп Новини США Генсек НАТО Єнс Столтенберг НАТО
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