Почему Украина не может закрыть грузовые перевозки с Россией
Украина из-за обязательства выполнения международных договоров не может закрыть грузовые перевозки с Российской Федерацией.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "РБК".
Читайте также: "Нечего туда ездить": детали о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Чиновник отметил, что грузовые перевозки регулируются обязательством Украины в рамках Всемирной организации торговли.
В случае их перекрытия – это будет использовано Россией для того, чтобы обвинить Украину в непоследовательной позиции. Опять же, будет очередной аргумент для того, чтобы использовать это во время строительства "Северного потока-2",
– отметил Омелян.
Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что государство собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. После этого постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить прямое автобусное сообщение с Россией.
16 августа Омелян анонсировал прекращение любого сообщения с Россией.