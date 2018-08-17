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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Почему Украина не может закрыть грузовые перевозки с Россией

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Украина не сможет закрыть грузовые перевозки с РФ
Украина не сможет закрыть грузовые перевозки с РФ / Фото из открытых источников

Украина из-за обязательства выполнения международных договоров не может закрыть грузовые перевозки с Российской Федерацией.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "РБК".

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Чиновник отметил, что грузовые перевозки регулируются обязательством Украины в рамках Всемирной организации торговли.

В случае их перекрытия – это будет использовано Россией для того, чтобы обвинить Украину в непоследовательной позиции. Опять же, будет очередной аргумент для того, чтобы использовать это во время строительства "Северного потока-2",
– отметил Омелян.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что государство собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. После этого постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить прямое автобусное сообщение с Россией.

16 августа Омелян анонсировал прекращение любого сообщения с Россией.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Владимир Омелян Отмена сообщения с Россией железная дорога
Источник: 24 Канал
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