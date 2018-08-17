Чому Україна не може закрити вантажне перевезення з Росією

Україна через зобов’язання виконувати міжнародні договори не може закрити вантажні перевезення з Російською Фередацією.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "РБК".

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Чиновник зауважив, що вантажні перевезення регулюються зобов’язаннями України в рамках Світової організації торгівлі.

У випадку їх перекриття – це буде використано Росією для того, щоб звинуватити Україну у непослідовній позиції. Знову ж таки, буде черговий аргумент для того, щоб використати це під час будівництва "Північного потоку-2",

– наголосив Омелян.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією. Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити пряме автобусне сполучення з Росією.



16 серпня Омелян анонсував припинення будь-якого сполучення з Росією.