Почему украинцы массово голосуют на выборах президента: объяснения политологов

В Украине на президентских выборах по состоянию на 15 часов проголосовали 45,11% избирателей. Такая высокая явка среди граждан обусловлена тем, что они определились со своим кандидатом и пришли отдать за него голос. Также, на выборы пришла молодежь, которая ранее была политически пассивной.

По данным ЦИК явка избирателей на президентских выборах 2019 года по состоянию на 15:00 в Украине составляет 45,09% избирателей. Больше всего граждан проголосовало в Запорожской (49,09%), Полтавской (48,84%) и Днепропетровской (48,74%) областях. Меньше всего своих голосов отдали жители Закарпатской (29,35%), Черновицкой (36,16%) и Ивано-Франковской (38,52%) областей.

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На прошлых президентских выборах в 2014 году явка избирателей по Украине на это время, как говорит ЦИК, составила 17,6%. Тогда наивысшей она была в Киевской (23,3%) и Кировоградской (22,1%) областях, а самая низкая – в Донецкой (5,2%) и Луганской (8,9%).

Научный руководитель фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина в комментарии журналистам 24 канала отметила, что явка на сегодняшних выборах точно будет выше, чем была в 2014 году.

Пришла голосовать молодежь, которая раньше на выборы вообще не ходила. Они увидели своего кандидата. Кроме того, в 2014 году на многих участках Востока фактически не было выборов. А там где были, то люди их проигнорировали, потому что они не видели своего кандидата. Сейчас у них свои кандидаты есть,

– отметила социолог.

По ее словам, сегодня в восточных областях явка может быть ниже, чем в других регионах, но гораздо выше, чем в 2014 году. Также, сейчас существует высокая конкуренция между кандидатами, что заставляет их сторонников идти голосовать.

"Сейчас люди хотят проголосовать за своего кандидата, или по крайней мере против того, кого они не хотят видеть президентом", – добавила Бекешкина.

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Она предположила, что к 20 часам явка может составить около 70%. Такого же мнения придерживается и общественный активист Николай Выговский.

Он отметил, что высокая явка украинцев на выборах демонстрирует увеличение их гражданской ответственности. А это очень положительно и важно. Кроме того, народ боится, чтобы к власти пришел "не его кандидат".

К сожалению, эти гонки делались не на положительных точках, а скорее на страхе и на разъединении. Очень много конфликтов между избирателями разных групп. И соответственно каждый считает, что если не победит его кандидат, а кто-то другой, то это приведет к каким-то страшным последствиям,

– отметил он.

Виновными в таком опасении украинцев являются политтехнологи и политики, которые бессовестно во время предвыборной кампании заставляли людей верить в это.

По его данным, увеличение количества избирателей на Востоке обусловлено тем, что пока они частично находятся под влиянием Кремля и готовы голосовать за пророссийского кандидата. В частности, большое количество людей приезжали с неподконтрольных территории, чтобы проголосовать на подконтрольной Украине территории.

В свою очередь, политолог Александр Палий пояснил, что явка на президентских выборах-2019 выше на несколько процентов, чем в 2014 году, потому что тогда электорат беглого президента Виктора Януковича был деморализован, дезорганизован. Сторонники регионалов не знали за кого голосовать, потому что потеряли своего кумира. Сейчас они имеют своих кандидатов, поэтому и пришли на выборы.

Однако, Палий отметил, что не все жители Востока поддерживают оппозиционных кандидатов.