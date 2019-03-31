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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      Чому українці масово голосують на виборах президента: пояснення політологів

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      Чому так багато українців прийшли проголосувати на вибори
      Чому так багато українців прийшли проголосувати на вибори / Фото 24 каналу

      В Україні на президентських виборах станом на 15 годину проголосували 45,11% виборців. Така висока явка серед громадян зумовлена тим, що вони оприділилися зі своїм кандидатом і прийшли віддати за нього голос. Також, на вибори прийшла молодь, яка раніше була політично пасивною.

      За даними ЦВК явка виборців на президентських виборах 2019 року станом на 15:00 в Україні становить 45,09% виборців. Найбільше громадян проголосували у Запорізькій (49,09%), Полтавській (48,84%) і Дніпропетровській (48,74%) областях. Найменше своїх голосів віддали мешканці Закарпатської (29,35%), Чернівецької (36,16%) та Івано-Франківської (38,52%) областей.

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      На минулих президентських виборах у 2014 році явка виборців по Україні на цей час, як свідчить ЦВК, становила 17,6%. Тоді найвищою вона була у Київській (23,3%) та Кіровоградській (22,1%) областях, а найнижчою – у Донецькій (5,2%) та Луганській (8,9%).

      Науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи", соціолог Ірина Бекешкіна у коментарі журналістам 24 каналу зауважила, що явка на сьогоднішних виборах точно буде вищою, аніж була у 2014 році.

      Прийшла голосувати молодь, яка раніше на вибори взагалі не ходила. Вони побачили свого кандидата. Окрім того, у 2014 році на багатьох дільницях Сходу фактично не було виборів. А там де були, то люди їх проігнорували, бо вони не бачили свого кандидата. Зараз у них свої кандидати є,
      – наголосила соціолог.

      За її словами, сьогодні у східних областях явка може бути нижча, ніж в інших регіонах, але набагато вища, аніж в 2014 році. Також, зараз існує висока конкуренція між кандидатами, що змушує їх прихильників іти голосувати.

      "Зараз люди хочуть проголосувати за свого кандидата, або принаймні проти того, кого вони не хочуть бачити президентом", – додала Бекешкіна.

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      Вона припустила, що до 20 години явка може становити близько 70%. Такої ж думки дотримується і громадський активіст Микола Виговський

      Він зауважив, що висока явка українців на виборах демонструє збільшення їх громадянської відповідальності. А це дуже позитивно і важливо. Окрім того, народ боїться, аби до влади не прийшов "не його кандидат".

      На жаль, ці перегони робилися не на позитивних точках, а швидше на страху і на розз'єднанні. Дуже багато конфліктів між виборцями різних груп. І відповідно кожен вважає, що якщо переможе не його кандидат, а хтось інший, то це призведе до якихось старших наслідків,
      – зауважив він.

      Винними у такому побоюванні українців є політтехнологи і політики, які безсовісно під час передвиборчої кампанії змушували людей вірити в це.

      За його даними, збільшення кількості виборців на Сході зумовлене тим, що вони поки частково перебувають під впливом Кремля і готові голосувати за проросійського кандидата. Зокрема, велика кількість людей приїжджали з непідконтрольних території, аби проголосувати на підконтрольній Україні території. 

      У свою чергу, політолог Олександр Палій пояснив, що явка на президентських виборах-2019 вища на кілька відсотків, аніж у 2014 році, бо тоді електорат президента-втікача Віктора Януковича був деморалізований, дезорганізований. Прихильники регіоналів не знали за кого голосувати, бо втратили свого кумира. Зараз вони мають своїх кандидатів, тому й прийшли на вибори.

      Проте, Палій зауважив, що не всі жителі Сходу підтримують опозиційних кандидатів. 

       

       

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      Як проходять президентські вибори-2019 станом на 19 годину: головне
      сьогодні
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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